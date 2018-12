Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos német–magyar fórumon. A Népszava által megkérdezett fideszesek azonban nem tudnak aznap semmilyen pártrendezvényről.","shortLead":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos...","id":"20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2524a-e3f1-4f9e-ba55-4260f0ca4dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","timestamp":"2018. december. 01. 11:49","title":"Nem létező pártrendezvényre hivatkozva mondott le két fideszes egy fontos német rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","shortLead":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","id":"20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f075de3-bbe6-4bc3-ad5b-54005692d06b","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 29. 13:17","title":"Az Európai Parlament felszólította Magyarországot, adja ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került sor.","shortLead":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre...","id":"20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a3c836-8527-4669-829e-3da5b3ee1929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 08:33","title":"Egyre több facebookozó után szaglászik a kormány, idén már 532 fiókról kértek ki adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo TV műsorában. A főpolgármester azt mondta, tudta, hogy baj van, csak azt nem, mekkora. De 2020-ra mégis lesz elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo...","id":"20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc1a6dd-54d5-46f7-ab89-14deae9bcd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","timestamp":"2018. november. 30. 22:19","title":"Tarlós: Nem is dőlt be az e-jegyrendszer, 2020-ra meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2 millió forintba kerülne.","shortLead":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2...","id":"20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c14ca50-18b3-454b-9ff7-1f8e0fd7e148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","timestamp":"2018. november. 30. 20:49","title":"2 millió forintért árulná el a rögbiszövetség, hogy mire költöttek félmilliárdnyi közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62dc32a-2a08-4f5d-ae1f-2d2879d99382","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó a jelek szerint abszolút nem viccnek szánta a meglehetősen futurisztikusnak tűnő koncepciót.","shortLead":"A négykarikás gyártó a jelek szerint abszolút nem viccnek szánta a meglehetősen futurisztikusnak tűnő koncepciót.","id":"20181129_sikerult_az_audi_onvezeto_repulo_autojanak_elso_tesztje_de_meg_csak_kicsiben_villanyauto_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62dc32a-2a08-4f5d-ae1f-2d2879d99382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac83ac66-bbfe-4ee3-a367-642031abb468","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_sikerult_az_audi_onvezeto_repulo_autojanak_elso_tesztje_de_meg_csak_kicsiben_villanyauto_akkumulator","timestamp":"2018. november. 29. 13:21","title":"Sikerült az Audi önvezető repülő autójának első tesztje, de még csak kicsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón kormányszóvivő szerint az Orbán-kormánynak haladéktalanul ki kellene adnia a politikust, hogy megkezdhesse jogerős börtönbüntetése letöltését, hangzik el az RTL péntek esti híradójában.","shortLead":"A macedón kormányszóvivő szerint az Orbán-kormánynak haladéktalanul ki kellene adnia a politikust, hogy megkezdhesse...","id":"20181130_Macedoniaban_ujra_elitelnek_Gruevszkit_kerik_hogy_adjuk_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7bc3e8-00ad-42a0-a6cd-f46c0328727c","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Macedoniaban_ujra_elitelnek_Gruevszkit_kerik_hogy_adjuk_ki","timestamp":"2018. november. 30. 21:57","title":"Macedóniában újra elítélnék Gruevszkit, kérik, hogy adjuk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek a munkaerőhiánytól, és súlyos problémákra számítanak az egészségügyben, oktatásban, valamint az építőiparban is.","shortLead":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek...","id":"20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7cac55-a7d8-4413-a6d1-4566bfcf60e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","timestamp":"2018. november. 30. 10:58","title":"Negatívba fordult a migráció, komoly gondok lesznek az Egyesült Királyság munkaerőpiacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]