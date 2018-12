Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","shortLead":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","id":"20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94250730-3a76-4e84-bd89-46d8557860d7","keywords":null,"link":"/elet/20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. november. 29. 20:29","title":"26 kilogrammos cisztát operáltak ki egy fiatal nő hasából Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot tud sugározni a csatorna. ","shortLead":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot...","id":"20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e584b-05b5-46b3-a90c-6130c4b01dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","timestamp":"2018. november. 30. 17:03","title":"Nincs adás az ATV-n, mára hazaküldték a riportereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába állt az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész mellé, a Parlament kormánypárti többsége nagyon nem akarja, hogy „bárki” felülbírálja magyar titkosszolgálatok döntéseit.","shortLead":"Hiába állt az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész mellé, a Parlament kormánypárti többsége nagyon nem akarja...","id":"20181130_A_fedoneve_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5775b0b-b309-4b75-bcdc-12e2e68a6b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_fedoneve_parlament","timestamp":"2018. november. 30. 13:12","title":"A fedőneve: parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a1da77-7980-49cd-af9c-703e5f7b089b","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","timestamp":"2018. december. 01. 08:03","title":"Adventi kalendárium – december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e76f3a-44f9-4efa-b530-191452825edf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanyáról szabadult el, egy szarva van és rendkívül agresszív.\r

