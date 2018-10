Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban, így egy panellakást átlagosan 2, míg egy társasházi téglalakást akár 3 hónap alatt is lehet értékesíteni - közölte az Otthon Centrum.","shortLead":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban...","id":"20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777351c-1d21-4771-a9fe-8f925a36ea16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","timestamp":"2018. október. 22. 08:26","title":"Aki most dob piacra egy panellakást, már karácsonyra a pénzénél lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec4d781-13d5-43c5-874e-40529d9861ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatásuk szerint ötmillió magyar büszke a rendőrökre.","shortLead":"A közvélemény-kutatásuk szerint ötmillió magyar büszke a rendőrökre.","id":"20181022_Nezopont_Intezet_A_rendorviccek_ironiaja_a_multe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec4d781-13d5-43c5-874e-40529d9861ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ae932-bfdc-46a4-b420-98e7cd31346a","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Nezopont_Intezet_A_rendorviccek_ironiaja_a_multe","timestamp":"2018. október. 22. 11:51","title":"Nézőpont Intézet: A rendőrviccek iróniája a múlté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5b425e-0689-4218-981b-3fd3ca34b415","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","timestamp":"2018. október. 22. 15:26","title":"Baseballütőkkel vertek félholtra egy embert Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a228fa7a-8016-4232-963f-8947a5160bea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"201842_ulf_kristersson_jobbkozep_sved_kormanyfojelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a228fa7a-8016-4232-963f-8947a5160bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafd2ddc-edee-44d2-9c18-9c572fa1567b","keywords":null,"link":"/vilag/201842_ulf_kristersson_jobbkozep_sved_kormanyfojelolt","timestamp":"2018. október. 22. 11:00","title":"Ulf Kristersson, a kávészünet-politikusnak csúfolt kormányfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]