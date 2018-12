Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","shortLead":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","id":"20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020c23-5e12-4045-9399-30a7b910f6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","timestamp":"2018. december. 03. 11:26","title":"Targoncával akart Trump életére törni egy észak-dakotai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","shortLead":"Ezzel nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé. ","id":"20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975265eb-648d-4523-ae4e-7cfaf6d623bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587b184-c7ca-45b3-89af-7960f4660890","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Hat_gollal_verte_a_horvatokat_a_noi_kezivalogatott","timestamp":"2018. december. 03. 21:27","title":"Hat góllal verte a horvátokat a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek használata nem mindenhol engedélyezett.","shortLead":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek...","id":"20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fd96e-5351-4dfc-9701-881fa8d17c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","timestamp":"2018. december. 04. 06:41","title":"Ónos eső, jeges utak – mit kell tudni a szöges gumikról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo Mineót. Ezzel újabb csapást mértek a Kupolára, a szicíliai maffia folyamatosan újraszerveződő legfőbb vezető szervére. ","shortLead":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo...","id":"20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4c635-75ba-4bc4-a93f-c697ba0f1d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","timestamp":"2018. december. 04. 15:11","title":"Elfogták a Cosa Nostra vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell megküzdenie, hogy Európa legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdaságában 36 ezer állás áll üresen az öregek ellátására szakosodott otthonokban.","shortLead":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell...","id":"20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0813e173-12da-4b96-9afa-659583d98d8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","timestamp":"2018. december. 04. 11:38","title":"„Bárcsak lenne egy nagy zsák aranyam, hogy itthon tartsam az orvosokat és az ápolónőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]