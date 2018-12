Talpuk alatt fütyül a szél – Anima + Jazzékiel klippremier

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel az ellenzéki párt szerint azzal a Fidesz politikusaiból álló agrárkamara teljhatalomhoz jutna a földtulajdonosok felett.","shortLead":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel...","id":"20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057ea35-2c64-4e6b-830f-beb2191a2c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","timestamp":"2018. december. 02. 12:26","title":"Földtörvény: az Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","shortLead":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","id":"20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57a4ac-32d5-4dee-9017-6f1658ada6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","timestamp":"2018. december. 03. 11:18","title":"Egy Borgiától képeslapot karácsonyra? Persze, akár háromfélét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","shortLead":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","id":"20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a54822-0c1f-445d-bd2d-ab823a6cfe45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 03. 08:21","title":"Felturbózva: itt a Honda HR-V Sport divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","shortLead":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","id":"20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46afd10a-deeb-41af-a34d-6e008f97c919","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","timestamp":"2018. december. 03. 20:03","title":"Három űrhajóssal a fedélzetén útnak indult a Szojuz a Nemzetközi Űrállomásra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O kijelzővel szerelt Nova 4-ről.","shortLead":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O...","id":"20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2553e-8f5f-4c10-a598-b20c7160e88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","timestamp":"2018. december. 03. 14:33","title":"Eldőlt: december 17-én jön a Huawei mobilja, amivel borsot törnek a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s Oláh Lajos kérdezett, aki a magyar innováció végét látja a költözés után. Rétvári Bence államtitkár máshogy látja.","shortLead":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s...","id":"20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54da830-bf3d-41d0-8e19-974df709da96","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","timestamp":"2018. december. 03. 12:17","title":"DK: A CEU bezárására Rákosi is büszke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","shortLead":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","id":"20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c866d7-3621-48ae-b53c-7320a1f19c67","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","timestamp":"2018. december. 03. 20:24","title":"Újabb rangos díjat nyerhet a Ruben Brandt, a gyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]