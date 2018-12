Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","shortLead":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","id":"20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3906eb-31ca-4078-8787-42db187525f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 12:51","title":"Hivatalos: Bécsbe költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","shortLead":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","id":"20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c242f0d-77fe-4e34-8829-719eed2aaa2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","timestamp":"2018. december. 04. 05:12","title":"Köddel érkezett meg az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","shortLead":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","id":"20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0beb9f-b431-4372-9039-b56791e2b704","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","timestamp":"2018. december. 03. 09:43","title":"Kamu gyógymatracokkal és légtisztítókkal vert át időseket egy termékbemutatós bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc5821-37cf-481e-9d65-f98b1cdb4a1b","c_author":"Rimai Timea","category":"elet","description":"Elegáns főúri kastély, kandalló mellett elköltött ebéd, vacsora, szauna, úszómedence, panoráma - az első igazi téli napokban mentünk el megnézni, mit tud ilyenkor a Balaton.\r

