[{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","shortLead":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","id":"20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e46db6-2c2e-4396-8f6f-3c5249500fdb","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","timestamp":"2018. december. 03. 14:49","title":"A budapesti állatkert egyéves kiselefántja is nagyon örült a lappföldi Mikulásnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.\r

","shortLead":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is...","id":"20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b2a79-f08b-4759-ad53-2c8d31e4732f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","timestamp":"2018. december. 04. 16:03","title":"Kitalált valamit a Facebook, hogyan tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot hirdettek Ukrajnában – közölte a védelmi minisztérium sajtóosztálya.","shortLead":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot...","id":"20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a4d61-8f93-4dc0-a9a5-bec3b6165efc","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","timestamp":"2018. december. 03. 15:25","title":"Ukrán hadiállapot: behívták kiképzésre a tartalékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]