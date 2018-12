Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások vezéreit, hogy rávegye őket: építsenek gyárakat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások...","id":"20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d75abaf-826c-4987-95a5-01d4d6944d94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","timestamp":"2018. december. 07. 13:19","title":"A Ford és a Volkswagen jegyesek – minden külön értesítés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","shortLead":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","id":"20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3bba5e-d329-4b02-8d98-b245ecb6b891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","timestamp":"2018. december. 07. 09:29","title":"Minden képzeletet felülmúlóan nőtt az állami vezetők fizetése idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország.","shortLead":"98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország.","id":"20181206_Suli_egy_fillerrel_sem_tartozunk_az_oroszoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328d80-63c2-4887-955f-4bdced6186f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Suli_egy_fillerrel_sem_tartozunk_az_oroszoknak","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Süli: egy fillérrel sem tartozunk az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7903a0-2336-4259-b48f-21393cda3206","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","timestamp":"2018. december. 07. 16:52","title":"420 ezres hátizsákkal a hátán vásárol Bécsben Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2005-ben ígérte be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy a sürgős esetek 90 százalékához negyedórán belül kiér a mentő, azóta sem sikerült megvalósítani. ","shortLead":"2005-ben ígérte be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy a sürgős esetek 90 százalékához negyedórán belül kiér a mentő...","id":"20181206_Az_eletveszelyben_levo_fovarosi_betegek_10_szazalekahoz_sem_er_ki_a_mento_15_perc_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8305498-8ae6-43d5-9001-6e219ef4b845","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Az_eletveszelyben_levo_fovarosi_betegek_10_szazalekahoz_sem_er_ki_a_mento_15_perc_alatt","timestamp":"2018. december. 06. 12:29","title":"Az életveszélyben lévő fővárosi betegek 10 százalékához nem ér ki a mentő időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet ez az igencsak elfoglalt védőszent? Persze hogy Szent Miklós, akit most éppen Mikulásként várnak a gyerekek.","shortLead":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet...","id":"20181205_Ki_a_Mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0628e-ff44-4907-b209-e00a77c3d72c","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Ki_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Ki a Mikulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA nemrég döntött arról, hogy Európa Liga 2 munkanéven új sorozatot indít. A terv azonban egyszersmind leminősíti a magyar futballt.","shortLead":"Az UEFA nemrég döntött arról, hogy Európa Liga 2 munkanéven új sorozatot indít. A terv azonban egyszersmind leminősíti...","id":"20181207_Gyakorlatilag_szamuzik_a_magyar_csapatokat_az_Europaligabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0939bc10-2291-4321-a390-07289c300da8","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Gyakorlatilag_szamuzik_a_magyar_csapatokat_az_Europaligabol","timestamp":"2018. december. 07. 12:35","title":"Gyakorlatilag száműzik a magyar csapatokat az Európa ligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd eszméletlen szemetet hagytak maguk után.","shortLead":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd...","id":"20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2610db28-f402-4c62-93c1-1661c17b5d48","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","timestamp":"2018. december. 06. 10:56","title":"Összegányolt öltözőt hagyott maga után a Haladás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]