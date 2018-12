Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész életművének egyik legkülönösebb és legszebb darabját, a Kis ünnepi misét. Viszont nem győzte kérdezni magától: „Vajon megszentelt zenét vagy elátkozott zenét írtam?”","shortLead":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész...","id":"20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b337d0d-a8ff-4eba-b43b-1d92652b2bca","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","timestamp":"2018. december. 07. 14:43","title":"A zeneszerző, aki újjászületett néhányszor, mielőtt meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d2751-5b17-42c3-b130-6118af1dc591","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy új módosító javaslat értelmében nem mindenkit túlóráztathatnának egész évben.","shortLead":"Egy új módosító javaslat értelmében nem mindenkit túlóráztathatnának egész évben.","id":"20181206_Fidesz_rabszolgatorveny_tulora_kosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d2751-5b17-42c3-b130-6118af1dc591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a6463-908d-475a-9c3d-8c66c8b26c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Fidesz_rabszolgatorveny_tulora_kosa","timestamp":"2018. december. 06. 13:49","title":"Meghátrál a Fidesz: jelentős ponton módosulhat a \"rabszolgatörvény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek az ilyesmire gerjedő sörisszák, hogy ilyen tájt is számíthatnak újdonságra. A napokban debütált új csatosokat akár a Mikulás is hozhatta volna nekik.\r

