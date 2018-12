Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban már gumilövedéket is bevetettek a rendőrök. ","shortLead":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban...","id":"20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a1eb5-0b54-4023-b58f-c0f5f4091a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","timestamp":"2018. december. 08. 18:20","title":"Marseille-ben is áll a bál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e305dbc3-1288-4627-a5b2-24f81418f4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint ezúttal sem lesz igazuk azoknak, akik ellenzik a rabszolgatörvényt.","shortLead":"A képviselő szerint ezúttal sem lesz igazuk azoknak, akik ellenzik a rabszolgatörvényt.","id":"20181207_Kosa_a_BMWtorveny_a_magyar_politikai_folklor_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e305dbc3-1288-4627-a5b2-24f81418f4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564196fa-48af-48b6-b765-6254617e41ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kosa_a_BMWtorveny_a_magyar_politikai_folklor_resze","timestamp":"2018. december. 07. 13:24","title":"Kósa: A BMW-törvény a magyar politikai folklór része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","shortLead":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","id":"20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50148b2-071f-4c5b-b2e0-06480ef1ef43","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 07. 14:40","title":"Fotók: Jelzőlámpákra került Elvis Presley Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1747bd80-03fa-4a3f-b1ab-69d278b15c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e6c63f-a15a-4592-ac82-b438ee237ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Fajhat_Orban_feje_a_kormanyparti_sajto_tapos_a_lelkebe","timestamp":"2018. december. 08. 19:08","title":"Fájhat Orbán feje: a kormánypárti sajtó tapos a lelkébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek ítélkeztek felette.



","shortLead":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek...","id":"20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a4479-3d64-4d4d-8f28-5037af4ac541","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","timestamp":"2018. december. 07. 14:15","title":"Esztergomban volt az idei legabszurdabb Mikulás-járás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]