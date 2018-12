Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","shortLead":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","id":"20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d8d5ed-ce53-45f2-881a-51b828442804","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","timestamp":"2018. december. 08. 10:21","title":"Kína krumplit fog termeszteni a Hold árnyékos oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","shortLead":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","id":"20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c418438-5526-4977-9e2b-ffaf498da51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","timestamp":"2018. december. 07. 09:47","title":"Újabb fordulat a devizahitelesek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök csütörtöki átadóján elhangzottak szerint. ","shortLead":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök...","id":"20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161e03-9118-494c-a6bf-5cbdf54f3ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Programozható robotot kapott 38 magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon lesz olvasható. A lépés időzítése a tulajdonos cég mögött álló Puch László miatt különösen érdekes.\r

","shortLead":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon...","id":"20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ce6c8-9076-4ddd-b5e5-797eca83117c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","timestamp":"2018. december. 08. 07:00","title":"Most is megszűnik egy lap, és a háttérben felsejlik a propagandamédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","shortLead":"Önkéntesek egy könyvespolcot is kihelyeztek a kórház várójában, amire mesekönyveket tettek ki. ","id":"20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdbe117-39ed-4f8b-b24d-6a12957ccf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f4ca8-0f40-4527-b24a-8392d7cf44cb","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Video_Lackfi_Janos_meselt_a_beteg_gyerekeknek_a_Bethesdaban","timestamp":"2018. december. 07. 15:55","title":"Videó: Lackfi János mesélt a beteg gyerekeknek a Bethesdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]