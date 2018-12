Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f83d0e5-eda7-4fe6-8a44-3cb04bb1f0a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A budapesti Sziget a legjobb Nagy-Britannián kívüli fesztivál díját kapta. ","shortLead":"A budapesti Sziget a legjobb Nagy-Britannián kívüli fesztivál díját kapta. ","id":"20181207_A_britek_a_Szigetet_szavaztak_meg_a_legjobb_fesztivalnak_a_kontinensen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f83d0e5-eda7-4fe6-8a44-3cb04bb1f0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5f5fd-8b42-476d-be67-4add06b98bb4","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_britek_a_Szigetet_szavaztak_meg_a_legjobb_fesztivalnak_a_kontinensen","timestamp":"2018. december. 07. 14:31","title":"A britek a Szigetet szavazták meg a legjobb fesztiválnak a kontinensen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt mondták az RTL Híradójának, még meg sem alakult az a bizottság, amely az esemény anyagi részével foglalkozna, de az már biztos, hogy Budapesten lesz.","shortLead":"Azt mondták az RTL Híradójának, még meg sem alakult az a bizottság, amely az esemény anyagi részével foglalkozna, de...","id":"20181207_Ugy_rendezunk_atletikai_vebet_hogy_meg_a_kormany_se_tudja_mennyibe_fog_kerulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771efe7c-9a63-453a-9b60-bc87d2d44335","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Ugy_rendezunk_atletikai_vebet_hogy_meg_a_kormany_se_tudja_mennyibe_fog_kerulni","timestamp":"2018. december. 07. 19:57","title":"Úgy rendezünk atlétikai vébét, hogy még a kormány se tudja, mennyibe fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597a90a1-cdcc-4e52-9022-5505aac1e7ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Pénteken debütál a Netflixen – és így 190 országban – A miniszter félrelép olasz változata, amely Budapesten játszódik. A karácsonyi vígjáték megvalósítása Osvárt Andrea ötlete volt, aki nemcsak producere a filmnek, de szerepel is benne. Úgy látszik, a miniszterek Magyarországon tényleg nem tudnak nem félrelépni.","shortLead":"Pénteken debütál a Netflixen – és így 190 országban – A miniszter félrelép olasz változata, amely Budapesten...","id":"20181207_Osvart_Andrea_elhozta_Budapestre_A_miniszter_felrelep_olasz_valtozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597a90a1-cdcc-4e52-9022-5505aac1e7ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e851f0e9-2d0b-4ac1-93c2-cbc37ccd07e9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Osvart_Andrea_elhozta_Budapestre_A_miniszter_felrelep_olasz_valtozatat","timestamp":"2018. december. 07. 15:03","title":"Osvárt Andrea olasz minisztert hozott Budapestre félrelépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába kapott a GVH felmentést a hatósági elbírálás alól, a Médiatanácsnak vizsgálódnia kéne. Elvileg.","shortLead":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába...","id":"20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff16f1e-89b9-4488-9f67-0b6eac7f629d","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Médiakutatók szerint nyílt törvénysértés zajlik a médiagóliát megalakulásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tennessee Titans elsősorban futója, Derrick Henry kimagasló teljesítménye révén simán, 21 ponttal legyőzte a vendég Jacksonville Jaguarst a profi amerikaifutball-liga (NFL) csütörtöki mérkőzésén.","shortLead":"A Tennessee Titans elsősorban futója, Derrick Henry kimagasló teljesítménye révén simán, 21 ponttal legyőzte a vendég...","id":"20181207_nfl_amerikaifoci_futas_touchdown_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327b95ef-73d3-48e2-9526-d91e5d1bbfcd","keywords":null,"link":"/sport/20181207_nfl_amerikaifoci_futas_touchdown_rekord","timestamp":"2018. december. 07. 13:48","title":"Lepattantak róla az ellenfelek, NFL-rekord lett az elképesztő futásból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Champs-Élysées sugárúton az éttermek és üzletek sem lesznek nyitva.","shortLead":"A Champs-Élysées sugárúton az éttermek és üzletek sem lesznek nyitva.","id":"20181207_Tobb_parizsi_muzeumot_is_bezarnak_szombaton_a_sargamellenyes_tuntetesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944859d8-d838-46a4-98d7-092662ad125f","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Tobb_parizsi_muzeumot_is_bezarnak_szombaton_a_sargamellenyes_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 13:01","title":"Több párizsi múzeumot is bezárnak szombaton a sárgamellényes tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","shortLead":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","id":"20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3c8b7-4488-4a6a-971c-f37001f85813","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","timestamp":"2018. december. 07. 11:07","title":"Gyurcsány Ferenc is felült a Mikulás-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]