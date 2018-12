Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három településen tartanak ma időközi polgármesteri választást: Tibolddarócon, Nagytőkén és Megyeren.","shortLead":"Három településen tartanak ma időközi polgármesteri választást: Tibolddarócon, Nagytőkén és Megyeren.","id":"20181209_Harom_faluban_is_valasztast_tartanak_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e9f40-0552-4460-b355-7822f1dd45d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Harom_faluban_is_valasztast_tartanak_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:42","title":"Három faluban is választást tartanak ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek az emigrációba szorult ellenzékiek zaklatására használják fel a rendőrségek együttműködési fórumát. ","shortLead":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek...","id":"201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a24d36-722d-449d-93c4-b034feb0d4dd","keywords":null,"link":"/vilag/201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","timestamp":"2018. december. 09. 12:30","title":"Moszkva meghekkeli az Interpolt és zaklatásra használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35773b1-b60d-42b0-b90d-53fe9e23e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","timestamp":"2018. december. 09. 12:00","title":"Ez történt: eltörölték az EU-ban az indokolatlan webshopos korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","shortLead":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","id":"20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d00c17-9220-480f-9b4b-cca36289b2b7","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Közös maszturbálásra kényszeríthette a nőket a világhírű brazil gyógyító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa14831-2901-43b3-9c71-5c6441d8f0b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"London a végletek városa. Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső hiperautók mennyisége valami egészen elképesztő.","shortLead":"London a végletek városa. Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső...","id":"201812010_ott_jartunk_ahol_a_hiperautok_olyan_gyakoriak_mint_nalunk_a_suzukik__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa14831-2901-43b3-9c71-5c6441d8f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739e80a4-74c1-4ae4-8ae5-ec34b539d0fc","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_ott_jartunk_ahol_a_hiperautok_olyan_gyakoriak_mint_nalunk_a_suzukik__fotogaleria","timestamp":"2018. december. 10. 06:41","title":"Ott jártunk, ahol a hiperautók olyan gyakoriak, mint nálunk a Suzukik - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","shortLead":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","id":"20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92823c2-57ca-4862-9657-0017d2181b9d","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Mi jobb a bolygónak, az igazi vagy a mű karácsonyfa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58624458-b388-4c72-901d-159448110271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan, de megfogalmazták bírálatukat. „Készen állunk a vitára bármely felelősen gondolkodó honfitársunkkal” – szögezték le rögtön az elején.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan...","id":"20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58624458-b388-4c72-901d-159448110271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a675744-07b1-411c-a401-04f6b01eae32","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Bíráltak a kormánybarát professzorok: A korrupció rendkívül súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]