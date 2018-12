Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvan a bizalmatlansági indítványhoz szükséges támogatás.","shortLead":"Megvan a bizalmatlansági indítványhoz szükséges támogatás.","id":"20181212_Brexit_orakon_belul_megbuktathatjak_parttarsai_Theresa_Mayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b99ff3-d1a0-40e6-8d69-45809ee6ed5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Brexit_orakon_belul_megbuktathatjak_parttarsai_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Brexit: órákon belül megbuktathatják párttársai Theresa May-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b000a40e-8c74-4794-a25e-990450883128","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar klasszis 100 méter háton ezüstérmet nyert a kínai Hangcsouban zajló versenyen.","shortLead":"A magyar klasszis 100 méter háton ezüstérmet nyert a kínai Hangcsouban zajló versenyen.","id":"20181212_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_ezusterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b000a40e-8c74-4794-a25e-990450883128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c5cd72-5b9b-45b6-a232-a818054474ad","keywords":null,"link":"/sport/20181212_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_ezusterem","timestamp":"2018. december. 12. 15:09","title":"Három éremnél jár Hosszú Katinka a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","shortLead":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","id":"20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbbea6b-9c55-4147-844b-61d929856ae8","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","timestamp":"2018. december. 12. 10:11","title":"Segítene, de nincs ideje elvinni az ajándékot? Jön érte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","shortLead":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","id":"20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36118a-ec1c-4be0-bd22-770f54df14e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","timestamp":"2018. december. 11. 19:52","title":"A zsidózó Szávay december 31-én adja vissza mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes óriása 1,1 milliárd dollárt zsebelt be az első kibocsátás alkalmából. Magát a céget, mely az egyik része a nagy Tencent birodalomnak 21 milliárd dollárra taksálták New York-ban.","shortLead":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes...","id":"20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb81bd8-952b-4106-bd70-dd3a4bc8b6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","timestamp":"2018. december. 12. 14:15","title":"Zsarolás, pénz, hatalom, túszejtés: a kereskedelmi háború fordulatosabb, mint egy krimisorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A szülők látják a munkahelyükön, hogy milyen munkavállalói készségekre van szükség, az iskolában pedig azt, hogy mindezt az oktatás nem adja meg. Egy fővárosi iskolában a tanárok és szülők megmutatják, hogyan kell ezt csinálni: ez lett a Közbigyó, amelyhez nem kell se pénz, se tanterv, se tankerületi engedély, mégis működik.","shortLead":"A szülők látják a munkahelyükön, hogy milyen munkavállalói készségekre van szükség, az iskolában pedig azt...","id":"20181211_a_gyerekeink_most_jarnak_iskolaba_kozbigyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0f1a3-7999-4699-9f59-5c8b63bd8c7f","keywords":null,"link":"/elet/20181211_a_gyerekeink_most_jarnak_iskolaba_kozbigyo","timestamp":"2018. december. 11. 11:35","title":"„A gyerekeink most járnak iskolába – mentsük, ami menthető”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]