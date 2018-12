Sting ezúttal My Songs elnevezésű turnéjába építette be az Arénát július 2-án.

A turné egy amolyan életmű-válogatásra épül, abban Sting legnépszerűbb dalaira összpontosítanak, és felölelik a tizenhatszoros Grammy-díj nyertes énekes teljes karrierjét, a Police együttessel és szólóművészként is.

A rajongók biztosan hallhatják majd többek között az Englishman In New York, a Fields Of Gold, a Shape Of My Heart, az Every Breath You Take, a Roxanne és a Message In A Bottle dalokat Stingtől és kísérő rockbandájától.

Sting tavaly októberben lépett fel az Arénában, idén novemberben pedig Shaggy-vel adott ingyenes koncertet a Hősök terén.