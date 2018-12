Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

R.","category":"itthon","description":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt pontot.","shortLead":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt...","id":"20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92583761-7a7f-4c8c-9740-7648456f1914","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","timestamp":"2018. december. 18. 05:50","title":"Egy MSZP-s beolvasta az ellenzék öt követelését az Echo Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A liberális politikus azt mondja: egyik idézetét kiforgatta, és szponzorált videójában futtatja a magyar kormány.","shortLead":"A liberális politikus azt mondja: egyik idézetét kiforgatta, és szponzorált videójában futtatja a magyar kormány.","id":"20181218_Verhofstadt_levelet_irt_Zuckerbergnek_hogy_szedje_le_Orbanek_csusztato_videojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b70327e-e1b1-4d1b-a8e8-d224c9a44213","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_Verhofstadt_levelet_irt_Zuckerbergnek_hogy_szedje_le_Orbanek_csusztato_videojat","timestamp":"2018. december. 18. 18:23","title":"Verhofstadt levelet írt Zuckerbergnek, hogy szedje le Orbánék csúsztató videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik el, de a képviselők ezt vitatják, nem hajlandók kijönni, amíg be nem olvassák a követeléseiket. Szél Bernadett minden ellenzéki képviselőt a Kunigunda utcába hív.","shortLead":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik...","id":"20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52168c5-2095-4219-82ad-f7ebb14f564b","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","timestamp":"2018. december. 16. 21:33","title":"Hadházy és Szél már két órája az MTVA székházban - addig maradnak, amíg be nem olvassák a petíciót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készül.","shortLead":"Karácsonyra készül.","id":"20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73aa373-d648-4681-9f4e-7c9ef7eb486b","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","timestamp":"2018. december. 17. 16:35","title":"Kósa Lajos mindeközben parfümöket szimatolgat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]