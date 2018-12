Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni jellemvonásokat is. De ma ő a Táltos. Meg akarják csinálni a rockoperát rockzene nélkül.","shortLead":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni...","id":"20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6a73b-cb1c-4081-9b77-63749bb42807","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","timestamp":"2018. december. 17. 13:57","title":"Rosta Mária: Koppány és István után Orbán most a Táltos szerepben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrzej Duda megvárta a luxembourgi ítéletet.","shortLead":"Andrzej Duda megvárta a luxembourgi ítéletet.","id":"20181217_Alairta_a_lengyel_elnok_az_EU_altal_elkaszalt_torveny_modositasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4ef3b8-6619-4ae8-bb8c-808ff389ce4b","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Alairta_a_lengyel_elnok_az_EU_altal_elkaszalt_torveny_modositasat","timestamp":"2018. december. 17. 20:56","title":"Aláírta a lengyel elnök az EU által elkaszált törvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak megállni egy tüntetésnél.","shortLead":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak...","id":"20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b11494-0b8b-434c-9827-63cf71002fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","timestamp":"2018. december. 17. 14:50","title":"Bristolban is szólt az Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon működött a rendszer. ","shortLead":"Nem nagyon működött a rendszer. ","id":"20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794093af-6714-4c06-9e7e-5bf09251391f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 17. 14:53","title":"Sípályára irányította a GPS két magyar autóját Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba miatt. Egy oldalon most ön is megnézheti, érintett-e a szivárgásban.","shortLead":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba...","id":"20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078958b-039f-4ba1-a55e-d80570b74ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","timestamp":"2018. december. 17. 17:03","title":"Itt megnézheti, hozzáfért-e valaki a fotóihoz az újabb Facebook-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","shortLead":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","id":"20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90535668-c65a-4dde-8e56-7a5bcce92112","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","timestamp":"2018. december. 18. 04:07","title":"Nincs a középkorúak krízisében Ken Block – itt a Gymkhana 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]