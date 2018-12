Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek az ismert színész, Kevin Spacey ellen, aki a hatóságok szerint egy massachusetts-i bárban szexuálisan zaklatott egy tizenéves fiút. Spacey-nek január 7-én kell megjelennie a bíróság előtt a 2016-os eset miatt.



","shortLead":"Vádat emeltek az ismert színész, Kevin Spacey ellen, aki a hatóságok szerint egy massachusetts-i bárban szexuálisan...","id":"20181225_Vadat_emeltek_Kevin_Spacey_ellen_a_molesztalassal_vadolt_szinesz_magyarazkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4398195-2ed0-4518-8635-075bea8cec80","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Vadat_emeltek_Kevin_Spacey_ellen_a_molesztalassal_vadolt_szinesz_magyarazkodik","timestamp":"2018. december. 25. 08:25","title":"Vádat emeltek Kevin Spacey ellen, a molesztálással vádolt színész magyarázkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","shortLead":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","id":"20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f515e-65fe-4f9a-bdec-7a8aea377ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","timestamp":"2018. december. 25. 11:46","title":"Megnyílt az első Mercedes-szalon gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban. Lakhatna egy kényelmes otthonban, esetleg belvárosi lakásban, ő azonban nem tágít innen. Magának választotta ezt az utat, mert úgy gondolja: neki itt van dolga.","shortLead":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban...","id":"20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247ae2a-4013-48bc-94c0-6ba75d2d041c","keywords":null,"link":"/kkv/20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","timestamp":"2018. december. 25. 10:00","title":"A szegedi pap, aki a luxusotthon helyett a hajléktalanok közé vonult vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött a 4-es főúton, egy embert feszítővágóval kellett kiszedniük a tűzoltóknak a roncsokból. ","shortLead":"Három autó ütközött a 4-es főúton, egy embert feszítővágóval kellett kiszedniük a tűzoltóknak a roncsokból. ","id":"20181225_Sulyos_baleset_Nyiregyhaza_mellett_10en_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4c9c63-0022-4c82-a3e3-38dadde060c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Sulyos_baleset_Nyiregyhaza_mellett_10en_megserultek","timestamp":"2018. december. 25. 16:56","title":"Súlyos baleset Nyíregyháza mellett, 10-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","id":"20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e9a91a-0a70-4f7d-a0f6-97f0ec07472e","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 24. 16:08","title":"Döntött a bíróság: Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba torkollott tüntetések után.","shortLead":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba...","id":"20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa51a4f0-5f98-4895-9f50-3060ee23f2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 24. 18:42","title":"Úgy tűnik, lassan vége a francia miniszterelnök türelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból válogattuk ki a legemlékezetesebbeket. ","shortLead":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból...","id":"20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a3f504-b307-4207-b7b3-03f03595338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","timestamp":"2018. december. 25. 17:30","title":"Tesztautók 2018: a legokosabbtól a legrosszabbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]