[{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Debrecenben összbírói értekezlet összehívását kezdeményezik a tiltakozó bírák, miközben egyre több helyen soha nem látott ellenállást váltott ki az Országos Bírói Tanács legutóbbi megpuccsolt, más szemszögből elcsalt póttagválasztása. A bírósági szervezet egyszemélyi vezetője, Handó Tünde iránt lojális bírósági vezetők ügyeskedése a jelek szerint visszahull rájuk.","shortLead":"Debrecenben összbírói értekezlet összehívását kezdeményezik a tiltakozó bírák, miközben egyre több helyen soha nem...","id":"20181020_Nehez_helyzetbe_lavirozta_magat_Hando_egyre_haragosabbak_a_birak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0700d6-aa4f-48d7-a68d-5cb966ea3495","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nehez_helyzetbe_lavirozta_magat_Hando_egyre_haragosabbak_a_birak","timestamp":"2018. október. 20. 11:57","title":"A bírók kiborultak Handóra: \"Most nem a lóláb, az egész ló kilógott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","shortLead":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","id":"20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6bb68e-f03c-4feb-80b2-c331f6d1b89e","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 17:26","title":"Beismerte tettét a bolgár újságírónő meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja meg a pénzügyi alapot - mondta a Magyar Időknek Tállai András.","shortLead":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja...","id":"20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7b570-f267-4696-ae64-face27587b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 20. 09:17","title":"November közepén viszi ki a postás a nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra az Európai Ügyészségre bíznák, amelybe Magyarország nem akar belépni. Mert az korrupciós ügyeket vizsgál.","shortLead":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra...","id":"20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573718ee-5178-470c-908f-7356bd6d8532","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","timestamp":"2018. október. 19. 21:56","title":"A magyar kormány nem örül a terrorizmus elleni európai fellépésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sok lapot nyit meg a Chrome-ban, csak akkor lesz átlátható és jól kezelhető a böngészője, ha telepít egy ilyen esetekre kitalált bővítményt. Mutatunk egy tökéletes megoldást.","shortLead":"Ha sok lapot nyit meg a Chrome-ban, csak akkor lesz átlátható és jól kezelhető a böngészője, ha telepít egy ilyen...","id":"20181020_go_to_tab_chrome_bovitmeny_sok_lap_ablak_megnyitasa_bongeszoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc406bb-4e34-45c8-8dfb-315380db6819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_go_to_tab_chrome_bovitmeny_sok_lap_ablak_megnyitasa_bongeszoben","timestamp":"2018. október. 20. 19:03","title":"Sok lapot szokott nyitva tartani a Chrome-ban? Önnek találták ki ezt a bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5507d8-e4ce-493a-81ba-aa0d4a7ca5d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüan volt.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüan volt.","id":"20181019_Atadtak_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidjat_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5507d8-e4ce-493a-81ba-aa0d4a7ca5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9dd241-53fc-4e3c-8072-96d0572c2f77","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Atadtak_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidjat_Kinaban","timestamp":"2018. október. 19. 17:17","title":"Átadták a világ leghosszabb tengeri hídját Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","shortLead":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","id":"20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27948f94-9d65-432c-b112-6026f7cfc9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","timestamp":"2018. október. 19. 20:48","title":"Stadionok üzemeltetésére is lehetne költeni a tao-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló alkotó, a Nézőművészeti Kft. alapító tagja.","shortLead":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló...","id":"201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ed29e-8bcb-4ccb-b634-bb9863b19daa","keywords":null,"link":"/kultura/201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","timestamp":"2018. október. 21. 16:00","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]