Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","shortLead":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","id":"20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a960d9e3-ad80-4208-9e22-08ae78aac13e","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","timestamp":"2019. január. 05. 12:43","title":"A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hivatalosan elismerte az önálló ukrán ortodox egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","shortLead":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","id":"20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d9090-19c8-4338-943d-c86460cd4477","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","timestamp":"2019. január. 07. 07:19","title":"A Bohém rapszódiát választották a legjobb filmnek a Golden Globe-díj-átadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek ultimátumot adtak Orbánéknak. ","shortLead":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Halvány vonulás követte a meggyőző tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","id":"20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135b35d-6854-4bfd-86a2-edbd09c9612c","keywords":null,"link":"/sport/20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","timestamp":"2019. január. 07. 10:05","title":"Karriercsúcson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","shortLead":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","id":"20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6178cbe7-1468-4dfa-8b79-40c0be64b878","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","timestamp":"2019. január. 06. 11:10","title":"The Washington Post: Orbán elszámította magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]