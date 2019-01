Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","shortLead":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","id":"20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d85b2-e276-4a09-b724-c19580bc0d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May a brit parlamentben, kérdéses, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd a Ford és egy új furgont a Volkswagen.","shortLead":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd...","id":"20190115_ford_volkswagen_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b32c41-e3be-4ebb-8feb-d32c1143c83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ford_volkswagen_szovetseg","timestamp":"2019. január. 15. 17:38","title":"Összeállt a Volkswagen és a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az influenzajárvány. ","shortLead":"Az ok az influenzajárvány. ","id":"20190114_semmelweis_egyetem_klinika_latogatasi_tilalom_influenza_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba9359e-cfa7-43c6-9707-23539658c25c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_semmelweis_egyetem_klinika_latogatasi_tilalom_influenza_jarvany","timestamp":"2019. január. 14. 17:18","title":"Újabb klinikákon rendeltek el látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának rangadóját.","shortLead":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca29f-2dd6-4380-8cfc-a3f4d8b0e7b5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","timestamp":"2019. január. 14. 20:16","title":"Megvan a következő El Clásico időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros a rögzítés.","shortLead":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros...","id":"20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714ea966-c03e-4a91-b1ba-f16d4f061480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","timestamp":"2019. január. 15. 21:43","title":"Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","shortLead":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","id":"20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea252cb-bc63-4f62-b0e8-bfa6f7e79e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","timestamp":"2019. január. 14. 11:21","title":"Leleplezték az új VW Passatot, de van egy szépséghibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér Házban banketten fogadta az amerikai főiskolai futballbajnokság győztes csapatának, a Clemson Tigersnek a tagjait.","shortLead":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér...","id":"20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb567-0d7c-4bc8-81fd-1ea03d46aa46","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 15. 10:20","title":"Donald Trump hamburgert rendelt a Fehér Házba, mert nincs, aki kiszolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]