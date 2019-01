Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568","c_author":"hvg/Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat összesítése szerint Magyarország az EU élvonalába tartozik abból a szempontból, hogy a nyugdíjasok mekkora arányát fenyegeti a szegénység. Ezt az adatot úgy is lehet tálalni, hogy a magyar nyugdíjasok anyagi helyzete kiemelkedően jó európai összevetésben. Meg lehet úgy is tálalni, ahogyan azt a Bloomberg hírügynökség tette, amely elemezte az adatokat. ","shortLead":"Az Eurostat összesítése szerint Magyarország az EU élvonalába tartozik abból a szempontból, hogy a nyugdíjasok mekkora...","id":"20190116_Mi_a_kulonbseg_a_propaganda_es_az_elemzes_kozott_Ezen_az_adatsoron_bemutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412730d-004f-45ad-ab39-caee445a4e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Mi_a_kulonbseg_a_propaganda_es_az_elemzes_kozott_Ezen_az_adatsoron_bemutatjuk","timestamp":"2019. január. 16. 15:08","title":"Mi a különbség a propaganda és az elemzés között? Ezen az adatsoron bemutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László püspökségének épül a lakitelki wellnessközpont, derül ki az e heti HVG-ből.","shortLead":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László...","id":"20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd8084-8a5f-493e-94d5-71e26b50c4d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","timestamp":"2019. január. 16. 19:22","title":"Kiss-Rigó László egyházmegyéjének épül wellnessközpont állami milliárdokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol és hogyan ellenőrizheti, hogy adatai szerepelnek-e a most kiszivárgottak között, és azt is, mit tehet saját biztonsága érdekében.","shortLead":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol...","id":"20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebe81a7-adcc-440d-b7e5-899a871422ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","timestamp":"2019. január. 17. 17:33","title":"Nagy baj van: kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó, itt ellenőrizheti, érintett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat tartottak. Az alapítvány azt mondja, a központ a betegség kialakulásának megelőzését szolgálja.","shortLead":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat...","id":"20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a8bd29-9195-429a-8482-4b3837c19ec1","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","timestamp":"2019. január. 18. 09:22","title":"Jógaközpontot épített a Daganatos.hu Alapítvány a rákos gyerekek nevében gyűjtött felajánlásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1386c6a-0d7c-44db-98cb-dc4c25288f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","timestamp":"2019. január. 16. 18:06","title":"Marabu FékNyúz: Lovagkereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","shortLead":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","id":"20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48b9b3-019a-44f8-b589-c87ca2103550","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","timestamp":"2019. január. 17. 09:51","title":"Szél szerint karbantartásra hivatkozva zárták le előlük az MTVA folyosóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak arról, hogy az önkormányzati cégek ne alkalmazhassák a „rabszolgatörvény”. Az is kiderült, hogy van olyan önkormányzati alkalmazott, akinek ezernél is több túlóráját nem fizette ki még az előző városvezetés.","shortLead":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak...","id":"20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ae5853-f913-4991-b572-fa031b7ab9eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","timestamp":"2019. január. 16. 10:29","title":"Márki-Zay: Volt olyan önkormányzati dolgozó, akinek ezernél is több kifizetetlen túlórája volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]