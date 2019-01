Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"May újranyitná a Brexit-tárgyalást" - Az EU már többször közölte, hogy nem lehet újratárgyalni a tavaly novemberben elfogadott egyezséget, de a brit miniszterelnök most tett még egy próbát.

"Máig azokat az éveket nyögöm" – interjú Nyerges Andrással - "Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták a Kádár-rendszert, helyeselték a diktatúrát" – Nyerges András a HVG-nek adott interjújában egy sokat bírált versantalógiáról, az ezt tisztázó memoárjáról és új regényéről mesélt a HVG-nek.

Sztrájkot lengettek be a fogorvosok, reagált az Emmi - A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal az érdekképviseletükkel.

Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk - Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.

Nem ment át a barátnője a vizsgán, megütötte az autóvezető-oktatót - Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször megütötte.

Kiderült, miért nem tudtak repülni az első tollas dinók - Régóta izgatja már a paleontológusokat és a tudományt a kérdés, hogy az egykor tollas dinoszauruszok vajon miért nem tudtak repülni. Most úgy tűnik, sikerült megtalálni rá a választ.

Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása - A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.

Az OTP kihívójának szánják a Budapest Bank eladásával létrejövő megabankot - Mészáros Lőrinc és az MKB lehet a versenytárs.