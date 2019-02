Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","shortLead":"Három kormányhivatal is vizsgálja a túlóratörvényt tiltó önkormányzati határozatokat.","id":"20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fd174-dda8-4e74-b259-b8dedc3b6df1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhivatalok_szerint_jogserto_lehet_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","timestamp":"2019. január. 30. 09:57","title":"A kormányhivatalok szerint jogsértő lehet a túlóratörvény elleni határozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt jogszerűen meg is tehették, kérdés, milyen mértékben. Matolcsy György Mesterházy Attila kérdésére küldött válasza szerint erősen megnyomták a ceruzát a pénzintézetek, majd amikor az MNB vizsgálatot indított, 26 bank be is perelte a jegybankot.","shortLead":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt...","id":"20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce0341-38da-4cd4-a93e-5d97fa3df9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","timestamp":"2019. január. 30. 10:05","title":"4 milliárd forintot vettek ki jogtalanul a bankok az ügyfelek zsebéből tranzakciós illeték címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","shortLead":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","id":"20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da280b1-1454-4e7b-a49f-8ffb8bbf10e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","timestamp":"2019. január. 30. 21:15","title":"Videón két durva megfordulás, záróvonal nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","shortLead":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","id":"20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b758c65-19f2-403c-9d48-f14b05517222","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","timestamp":"2019. január. 31. 19:39","title":"Már halálos áldozatai is vannak a sarkvidéki hidegnek Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58b498-e6f1-4fc7-a873-936ae8f07a80","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","timestamp":"2019. január. 30. 17:02","title":"A kormányhoz dörgölőzik a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer temetésén.\r

\r

","shortLead":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer...","id":"20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1aa08d-d342-4145-a2ee-08eed73ceb89","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","timestamp":"2019. január. 31. 15:09","title":"Rogán Antal: \"Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]