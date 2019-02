Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f23f5be-2c1b-4033-93d1-51c578da44fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időre ingyenessé vált a Kholat, egy orosz játékfejlesztők által készített túlélőhorror, melynek érdekessége, hogy valós eseményeket dolgoz fel. ","shortLead":"Rövid időre ingyenessé vált a Kholat, egy orosz játékfejlesztők által készített túlélőhorror, melynek érdekessége...","id":"20190201_kholat_horrorjatek_steam_ingyenes_jatek_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f23f5be-2c1b-4033-93d1-51c578da44fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166eca47-a511-4255-9a5c-3f95775b09ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_kholat_horrorjatek_steam_ingyenes_jatek_pc","timestamp":"2019. február. 01. 19:33","title":"Most ingyen tölthet le egy megtörtént eseményeken alapuló, izgalmas horrorjátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9abdc-1066-495b-b7da-d5ccde9dcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombathelyi focistával erősít a Juve U16-os csapata.","shortLead":"Szombathelyi focistával erősít a Juve U16-os csapata.","id":"20190201_A_Haladas_ifikapusa_Senko_Zsombor_ezentul_a_Juventuse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe9abdc-1066-495b-b7da-d5ccde9dcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c282da-b20c-4826-a84c-5b01946393dc","keywords":null,"link":"/sport/20190201_A_Haladas_ifikapusa_Senko_Zsombor_ezentul_a_Juventuse","timestamp":"2019. február. 01. 12:03","title":"Hallott már a Juventus új magyar szerzeményéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a4f38e-39e3-4cef-bcb8-0eb95dcbd780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar X-Tomi újabb munkáján lehet érdemben ismét elgondolkodni.","shortLead":"A magyar X-Tomi újabb munkáján lehet érdemben ismét elgondolkodni.","id":"20190201_bmw_7es_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a4f38e-39e3-4cef-bcb8-0eb95dcbd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5494b92-8c24-4f39-a619-8a33b6bf1db2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_bmw_7es_kombi","timestamp":"2019. február. 01. 17:18","title":"Grandiózus, de valószínűtlen: ilyen lenne az új BMW 7-es kombiként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","shortLead":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","id":"20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495020f4-b07e-450c-829c-5979c7900913","keywords":null,"link":"/idojaras/20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","timestamp":"2019. február. 02. 10:43","title":"Szokatlanul meleg idő várható ma, de napsütés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és helyiek egyaránt fénycsóváról és robbanásról számoltak be a déli égbolton.","shortLead":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és...","id":"20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c805eb5-71a8-47c7-84e1-dc4a2d48bb74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","timestamp":"2019. február. 02. 07:48","title":"Meteorit robbant Kuba fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594c561a-c488-47bf-9c3b-1ebab78a25c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a csodafegyvert még az oroszok is csak kritikus helyzetben vetik be. ","shortLead":"Ezt a csodafegyvert még az oroszok is csak kritikus helyzetben vetik be. ","id":"20190202_Orosz_hofalo_gep__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594c561a-c488-47bf-9c3b-1ebab78a25c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05316f-ed1c-4239-9054-4b2030496c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Orosz_hofalo_gep__video","timestamp":"2019. február. 02. 13:16","title":"Látott már orosz hófaló gépet? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","shortLead":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","id":"20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cfa162-db2f-4764-ae35-06ee4989fa95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","timestamp":"2019. február. 01. 20:26","title":"Munkavállalói 10 százalékától megválik a Vice Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]