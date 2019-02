Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","shortLead":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","id":"20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe457208-f426-4b22-a540-800f4c9e1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","timestamp":"2019. február. 20. 06:18","title":"Hazudtak a fideszes médiumok Nagy Blanka iskolai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS) Japánban. A japán egészségügyi minisztérium szakbizottsága hétfőn hagyta jóvá a kutatást.","shortLead":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS...","id":"20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3f4c9-48f5-430c-86f6-c83df6567250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","timestamp":"2019. február. 20. 13:03","title":"Egy lebénult majomnak már visszaadták a járását, most emberekbe fecskendezik az újraprogramozott őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","shortLead":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","id":"20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bfcf67-1dfe-4552-8ceb-ab1404b772ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","timestamp":"2019. február. 21. 14:59","title":"Évi 800 milliárd forintot bukhat a Volkswagen, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","shortLead":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","id":"20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de4415-f7bb-4981-9e8f-91c15fa434e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","timestamp":"2019. február. 20. 17:38","title":"1900 euróért szereztek volna csalók magyar útlevelet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","shortLead":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","id":"20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1349ed03-9d31-44fb-a99c-00c2317ede32","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","timestamp":"2019. február. 19. 21:18","title":"Timmermans a Monty Python abszurdjához hasonlította a kormány legújabb kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat van az elme és a test között, segíthet észrevenni, amikor oda kell figyelnünk magunkra.","shortLead":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat...","id":"20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e389ca8-b33c-45d6-9cb4-b77b96d27494","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","timestamp":"2019. február. 21. 13:15","title":"Hogyan ne betegedjünk le stresszes időszak után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői jogsértés.","shortLead":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői...","id":"20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b2b89-c256-4be6-b702-027fa5ee957a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","timestamp":"2019. február. 20. 20:03","title":"Szerzői jogsértés miatt bűnösnek mondták ki a Facebookot Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]