[{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland pénzügyőrség azt gyanítja, Észak-Korea elitjének ment volna a hivatalosan Kínába tartó vodkaszállítmány, ezt nemzetközi megállapodások tiltják.\r

\r

","shortLead":"A holland pénzügyőrség azt gyanítja, Észak-Korea elitjének ment volna a hivatalosan Kínába tartó vodkaszállítmány, ezt...","id":"20190226_Lekapcsoltak_Hollandiaban_Kim_Dzsong_Un_90_ezer_vodkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c7a410-310f-4463-9681-976014bd81bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Lekapcsoltak_Hollandiaban_Kim_Dzsong_Un_90_ezer_vodkajat","timestamp":"2019. február. 26. 18:48","title":"Lekapcsolták Hollandiában Kim Dzsong Un 90 ezer vodkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el ez az összeg.","shortLead":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el...","id":"20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5903268a-ec02-44ed-90a5-eadcc5fa4760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","timestamp":"2019. február. 27. 10:29","title":"Reklámtorta: így költöttek el tavaly 260 milliárdot hirdetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","shortLead":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","id":"20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba88307-31e0-46cb-a7f6-6a8181a0a4da","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","timestamp":"2019. február. 26. 09:51","title":"Illegális kifőzdét zárt be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It megszületésének 30. évfordulójára indított.","shortLead":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It...","id":"20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e41af5-149b-420b-b5b3-66498ecd387d","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","timestamp":"2019. február. 26. 13:52","title":"Serena Williamsszel és más \"őrült nőkkel\" készült az Oscar legütősebb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi Közgyűlés korábbi tagja, úszó, öttusázó, mesteredző – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi...","id":"20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ac5a5-c3f7-4e1e-b18d-3665a71a6c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 26. 17:43","title":"Meghalt Rátonyi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]