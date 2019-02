Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre többeknek tele van a hócipője Orbánnal.","shortLead":"Egyre többeknek tele van a hócipője Orbánnal.","id":"20190226_Kemenyedik_Orban_nepparti_ellenzeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e36d350-fc69-4e66-a809-29bb519b2d4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Kemenyedik_Orban_nepparti_ellenzeke","timestamp":"2019. február. 26. 14:25","title":"Keményedik Orbán néppárti ellenzéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt magyarázza el, hogyan lehet valaki öngyilkos.","shortLead":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt...","id":"20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd8944-5fdd-45ae-b7fc-52b3351a4e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","timestamp":"2019. február. 27. 12:33","title":"Öngyilkosságra buzdító képsorok kerültek a mesékbe a gyerek YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás miatt indult ellene eljárás.

\r

","shortLead":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. ","shortLead":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás...","id":"20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b564c7-6a54-47ef-8273-6a6985b76acf","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","timestamp":"2019. február. 26. 14:27","title":"Édes élet Balatonfüreden: fizetés nélkül járt hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","shortLead":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","id":"20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29411af-26c2-42a3-823e-23802c13cfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2019. február. 28. 09:51","title":"A migránskártyákkal próbálta Jávort sarokba szorítani a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35536a9-67d8-4531-a2f0-94c904831a49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És azt tudta, hogyan és miért kezdődött a jelmezöltés?","shortLead":"És azt tudta, hogyan és miért kezdődött a jelmezöltés?","id":"20190228_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d35536a9-67d8-4531-a2f0-94c904831a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27458b-b050-4fd3-8bdd-5676949e26e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2019. február. 28. 07:24","title":"Ma kezdődik a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS rangsorában.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS...","id":"20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78e98-329a-4d4d-8315-d114d4a54a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","timestamp":"2019. február. 27. 05:00","title":"A CEU-n van a világ 41. legjobb politikatudományi képzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]