[{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Terjed a fasizmus – állítja új könyvében a volt amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright. Ezt több példával is alá tudja támasztani. Orbán Viktor is a példák között van.","shortLead":"Terjed a fasizmus – állítja új könyvében a volt amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright. Ezt több példával is alá...","id":"20190301_Albright_Fasiszta_jegyeket_mutat_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201059a9-929e-4338-9761-e4e98c259920","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Albright_Fasiszta_jegyeket_mutat_Orban","timestamp":"2019. március. 01. 13:40","title":"Madeleine Albright: Orbán Viktor fasiszta vonásokat mutat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","shortLead":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","id":"20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77586b69-3a21-4b36-b280-dc3a0d9ba5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","timestamp":"2019. március. 01. 12:15","title":"Ismét az Interpol-tagság miatt feszült egymásnak Szerbia és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","id":"20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3899856-5bb7-42ed-b3e2-f4aaa3ae7609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","timestamp":"2019. február. 28. 14:36","title":"Kétmilliárdért újították fel, most újabb 100 milliót költenek a Klauzál téri piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","shortLead":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","id":"20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff222f85-8cfe-4193-929f-467a49942e1c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Villamos és taxis ütközött a Móriczon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére esélyes arra, hogy a felállítandó Európai Ügyészség élére kerüljön, miután jelölését az EP két bizottsága is támogatta. Ez azonban még nem garancia semmire.","shortLead":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére...","id":"20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279ad095-9cb4-4734-8551-1e62231f4d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 28. 17:10","title":"A román kormány mumusa, aki Európa első főügyésze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","shortLead":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","id":"20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828057b8-22b7-4d0e-88eb-6cbcf7e7c2e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Először tűnt fel az 5 milliárd forintos új Bugatti, amelyből csak egy lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette, szivárogtatással, a pártelnök elleni kampányolással vádolják. Az ügy háttere a párt viharos EP-listás választmányi ülése és az EP-képviselői helyekkel függ össze. Mesterházy tagad.\r

\r

","shortLead":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette...","id":"20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeaef5-ee8b-41f1-a81c-ef9a8a2ef9df","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","timestamp":"2019. március. 01. 14:13","title":"Kizárhatják Mesterházy Attilát az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","shortLead":"Az \"átmozgató torna/edzés\" orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt – írták M. Richárd ügyvédei az ATV-nek. ","id":"20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390ecd40-bc35-42e1-96ad-82c966bab360","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Reagaltak_M_Richard_ugyvedei_a_konditermes_rehabilitaciora","timestamp":"2019. február. 27. 18:45","title":"Reagáltak M. Richárd ügyvédei a konditermes \"rehabilitációra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]