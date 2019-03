Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár érdekes javaslata.\r

\r

","shortLead":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár...","id":"20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6472d5-13be-4d81-bc62-5a08ebca0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","timestamp":"2019. március. 17. 21:14","title":"Kullancsszakértő: ne dobjuk ki a kiszedett kullancsot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog elmenni. ","shortLead":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog...","id":"20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a29a5f-510d-41a1-8451-863722401696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","timestamp":"2019. március. 17. 11:16","title":"Kedvezményesen adták oda a Tokaj nevet az állami milliárdokkal kitömött szállodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz ellenőrzésekor Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz...","id":"20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f06990-026a-44d1-88fd-fceb9efe960e","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","timestamp":"2019. március. 16. 08:57","title":"Nagyon alábecsülte a magyar pénzügyőröket a macedón marihuána-csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","shortLead":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","id":"20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710d8f3-d13e-4c38-96ed-533a27ca1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","timestamp":"2019. március. 17. 18:36","title":"Kigyulladt a híres párizsi templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket ábrázoló ikonikus sorozatának egyik darabja ismét látható lesz vasárnap eredeti helyén.","shortLead":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket...","id":"20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6699466-d1eb-4af0-85eb-f461b5b3555b","keywords":null,"link":"/elet/20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","timestamp":"2019. március. 16. 16:09","title":"30 éve ellopott kép kerül vissza egy amerikai múzeum falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","shortLead":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","id":"20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b592f7c-2aa4-4ffe-b8d9-8e41aba5d1db","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","timestamp":"2019. március. 16. 07:45","title":"Egy nő húsz férfival: pornóforgatással sokkolt a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]