Csúszott A mi kis falunk legújabb, harmadik évadjának forgatása, mert két szereplő is balesetet szenvedett. A Matyit játszó Molnár Áron biciklivel, a Mokri Sándort alakító Székely B. Miklóst robogóval érte baleset.

Molnár agyrázkódást szenvedett, a szeme pedig bevérzett. Bár hiába lett volna elegendő néhány nap a felépüléshez, a stába megvárta, amíg felszívódik a vérömleny.

Székely B. Miklós már sajnos nem úszta meg ilyen könnyen, motoros balesete miatt hetekre kórházba került.

Kapitány Iván, a sorozat rendezője elmondta: a stáb megvárta, amíg mindkét szereplő felépül.

"Mivel az ország jelenleg legjobb és legkeresettebb színészeivel dolgozunk, egyébként is nehéz összeszervezni ennyi embert még nyáron is. És akkor még olyan nem várt események is megnehezítik a munkát, mint kettejük balesete" - tette hozzá.

