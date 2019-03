Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","shortLead":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","id":"20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b23c68-648a-4460-99dd-d1a5d0fcfcb4","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","timestamp":"2019. március. 25. 12:30","title":"Kínában úgy mutatták be a Bohém rapszódiát, hogy kivágtak belőle mindent, ami a homoszexualitásra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","shortLead":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","id":"20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be2333-a5f2-451f-8c6a-ac78151314bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","timestamp":"2019. március. 24. 14:07","title":"Jennifer Lawrence és Adele betértek egy melegbárba, majd beneveztek egy ivóversenyre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név alatt több készüléket is bemutat április elején a gyártó.","shortLead":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név...","id":"20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1db4ee-f183-4616-830a-0f6ea57711ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","timestamp":"2019. március. 24. 13:03","title":"Nem túlzás: tényleg csupakijelzős lesz az Oppo új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bb1f89-0e36-4b90-af2c-658f4fd6bc87","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés is szerepel. ","shortLead":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés...","id":"20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bb1f89-0e36-4b90-af2c-658f4fd6bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6e62c-ec71-4f3c-a9fa-c80b5b9ea3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","timestamp":"2019. március. 25. 11:42","title":"A klímaváltozás ellen harcolna az Európai Parlamentben az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","shortLead":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","id":"20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82938395-a784-4fdd-abd2-e93a809fabdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","timestamp":"2019. március. 24. 16:51","title":"Német külügyminiszter: Aki azt hiszi, a kínaiakkal ravasz üzleteket köthet, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","shortLead":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","id":"20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d39860-7bfc-4081-8f7d-acebdb0797cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","timestamp":"2019. március. 25. 09:33","title":"Újabb fájdalmas csapás az oltáselleneseknek, elzárja a pénzcsapot a GoFundMe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnőt bántja, hogy nem csillapodnak a kedélyek a popsztár molesztálási ügyével kapcsolatban. ","shortLead":"Az énekesnőt bántja, hogy nem csillapodnak a kedélyek a popsztár molesztálási ügyével kapcsolatban. ","id":"20190324_Diana_Ross_pedofiliaval_vadolt_Michael_Jackson_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5460fee9-f620-456c-96d4-9cfe8d70685a","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Diana_Ross_pedofiliaval_vadolt_Michael_Jackson_Twitter","timestamp":"2019. március. 24. 10:27","title":"Diana Ross is megvédte a pedofíliával vádolt Michael Jacksont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","id":"20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048f6e7-2cb5-452c-bd0b-dbb0bb524153","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","timestamp":"2019. március. 24. 21:52","title":"Partot ért Norvégiában a bajba került turistahajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]