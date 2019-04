Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután a felügyelete alatt álló 23 óvodás mérgezéses tünetekkel került kórházba.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután...","id":"20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f00026-f120-43cf-9aab-22fb8ec36e38","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","timestamp":"2019. április. 02. 06:56","title":"Nitrites kásával mérgezett meg gyerekeket egy kínai óvónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","shortLead":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","id":"20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e704c3-3e77-4964-bb23-ec99944f9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","timestamp":"2019. április. 02. 09:25","title":"Tiborcz István 50 milliós, német rendszámos Mercedes terepjáróval jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","shortLead":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","id":"20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7b519-be77-44a3-9228-b75933af0896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","timestamp":"2019. április. 02. 07:40","title":"Felkavaró részletek derültek ki a Szegeden történt cserbenhagyásos gázolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. ","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja...","id":"20190402_skype_android_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9b8159-e8dc-4d89-81ab-24831fd65d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_skype_android_hiba","timestamp":"2019. április. 02. 11:03","title":"Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok. Megkérdeztük az Emmit, igaz-e, amiről a lap ír. ","shortLead":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok...","id":"20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce34b1b-edb5-4769-bd8b-8cb4235aab7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","timestamp":"2019. április. 01. 20:45","title":"Nyelvvizsgaszigor: az Emmi szerint nem várható lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","shortLead":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","id":"20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6febaedb-ec00-429c-a788-5c4eaeb86ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","timestamp":"2019. április. 02. 11:22","title":"Támadnak a zombik Adam Driver és Bill Murray új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google saját márkás készülékről lehet szó, akár a Pixel 4-ről, akár a Pixel 3a-ról.","shortLead":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google saját márkás készülékről...","id":"20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e24888-b3d2-4626-b6ce-223dff29b85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","timestamp":"2019. április. 02. 15:03","title":"Kiírt egy furcsát a Google-alelnök, elkezdődtek a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]