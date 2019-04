Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3142f956-8365-431c-ba63-4ceaecd0ca02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halmai Katalin volt az, akit Havasi Bertalan 2016-ban kiküldött Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatójáról. ","shortLead":"Halmai Katalin volt az, akit Havasi Bertalan 2016-ban kiküldött Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatójáról. ","id":"20190403_A_Nepszabadsag_volt_tudositojat_valasztottak_a_Nemzetkozi_Sajtoszovetseg_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3142f956-8365-431c-ba63-4ceaecd0ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3a006-ddb1-4ff6-9fe8-447c7f11f106","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_A_Nepszabadsag_volt_tudositojat_valasztottak_a_Nemzetkozi_Sajtoszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. április. 03. 16:14","title":"A Népszabadság volt tudósítóját választották a Nemzetközi Sajtószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott viríthat majd valamelyik busz- vagy villamosmegálló Citylight-dobozán. ","shortLead":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott...","id":"20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee7855-2e36-43a5-a43f-9d5af9c90613","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","timestamp":"2019. április. 04. 11:52","title":"Ne a fióknak írjon, adjon inkább novellát a buszmegállóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, aki a Magyar Narancsnak adott interjút.\r

\r

","shortLead":"Nem mondott el minden részletet a zuglói parkolási mutyiról Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ac6ad-a97f-48f0-945a-9ed6f9d88fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_fenyegeti_a_Fideszt_es_az_MSZPt","timestamp":"2019. április. 03. 15:43","title":"Karácsony fenyegeti a Fideszt és az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint korábban soha.","shortLead":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint...","id":"20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c3fddd-e035-4b64-bfd1-d76fcd8bf488","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","timestamp":"2019. április. 04. 10:33","title":"\"Ablakot\" tettek az egerek fejére, látni, ahogy dolgozik az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hiába próbálták meg a márciusban lezuhant Boeing 737 Max 8 pilótái visszavenni az irányítást az automata rendszertől, ez négy alkalommal sem sikerült nekik.","shortLead":"Úgy tűnik, hiába próbálták meg a márciusban lezuhant Boeing 737 Max 8 pilótái visszavenni az irányítást az automata...","id":"20190403_boeing_737_max_8_etiop_legitarsasag_legikatasztrofa_legibaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb46bd-499e-404e-b211-6e141911c443","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_boeing_737_max_8_etiop_legitarsasag_legikatasztrofa_legibaleset","timestamp":"2019. április. 03. 15:33","title":"Súlyos állítás: négyszer próbálták meg visszahozni a Boeing-gépet az etióp pilóták, de a rendszer felülírta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","shortLead":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","id":"20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b5243-8e17-49f6-9bfa-2052f23851f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 03. 12:47","title":"Fekete-Győr: Amikor lopják az EU-s pénzt, akkor bezzeg félrenéz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85f79ac-e6fa-498c-9f7c-8e10e695086c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Florin Morariu pék 2017-ben szállt szembe egy terroristával.","shortLead":"Florin Morariu pék 2017-ben szállt szembe egy terroristával.","id":"20190404_Roman_vendegmunkast_tuntet_ki_II_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85f79ac-e6fa-498c-9f7c-8e10e695086c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af18ca7-50f6-4b37-b817-a44c15bc1bf5","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Roman_vendegmunkast_tuntet_ki_II_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2019. április. 04. 09:08","title":"Román vendégmunkást tüntet ki II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]