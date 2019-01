Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd dollár aranyat kér a venezuelai elnök Nagy-Britanniától.","shortLead":"1,2 milliárd dollár aranyat kér a venezuelai elnök Nagy-Britanniától.","id":"20190126_El_akarta_vinni_a_venezuelai_elnok_az_orszag_aranytartalekat_de_nem_adjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1396e0b7-66d2-4027-9d4d-5be458fbdca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_El_akarta_vinni_a_venezuelai_elnok_az_orszag_aranytartalekat_de_nem_adjak","timestamp":"2019. január. 26. 17:18","title":"El akarta vinni a venezuelai elnök az ország aranytartalékát, de nem adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről volt szó.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről...","id":"20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9132c-5273-49d6-a1d5-46cecce0c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","timestamp":"2019. január. 27. 18:02","title":"Gulyás Gergely: nem történhetett volna meg a holokauszt a magyar közigazgatás tevékenysége nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar hidegháborúban. Az átvert ÁVH vezetője, Péter Gábor személyesen vallatott.","shortLead":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar...","id":"201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14664a-b418-4b92-9fd2-83d8f4adc0a6","keywords":null,"link":"/kultura/201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","timestamp":"2019. január. 26. 16:00","title":"A Rajk-per után nem hitték róluk, hogy Tito emberei, pedig ők tényleg azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","shortLead":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","id":"20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037fb093-af13-4735-881d-eeb0e6ca8e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Az ÁSZ lecsapott a kétfarkúakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","shortLead":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","id":"20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad43a-fe5d-474a-ad81-023f03168ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","timestamp":"2019. január. 28. 12:19","title":"Abszurd csata: a Wikipediát nem érdekelte, hogy nyolc évvel öregítették az Oscar-jelölt színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]