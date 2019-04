Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","shortLead":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","id":"20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a2225-4f26-496d-ae97-a4ecf6603fd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:58","title":"Lemaradtak a magyarok a gázvezeték-építésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozták az egy hónappal ezelőtti Boeing-katasztrófa első hivatalos jelentését, és közben a The Wall Street Journal is új információkkal jelentkezett. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az egy hónappal ezelőtti Boeing-katasztrófa első hivatalos jelentését, és közben a The Wall...","id":"20190404_etiop_legitarsasg_boeing_737_max_lezuhant_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16598bb-f473-4c03-ab34-c7bab0cc7317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_etiop_legitarsasg_boeing_737_max_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Lezuhant Boeing: a pilóták kézzel próbálták menteni a helyzetet, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi szakértőkkel és sztenderdek figyelembevételével világította át az MTA a kutatóintézeti hálózatát, és Európa egyik legkiválóbbjának ítélte. Ezt a akarja a kormány leválasztani róla, és jobban érvényesíteni működésében a saját szempontjait.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi szakértőkkel és sztenderdek figyelembevételével világította át az MTA a kutatóintézeti hálózatát, és Európa...","id":"20190405_Europa_egyik_legjobbja__felmerte_az_MTA_a_kutatointezeti_halozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7308f8-e0fd-4791-b587-aac59d648275","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Europa_egyik_legjobbja__felmerte_az_MTA_a_kutatointezeti_halozatat","timestamp":"2019. április. 05. 14:59","title":"\"Európa egyik legjobbja\" – felmérte az MTA a kutatóintézeti hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja a Ferencváros elleni, szerdai Magyar Kupa-mérkőzésen. A szerb játékost leterítő Dibusz Dénes nem kapott túl szigorú büntetést.","shortLead":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja...","id":"20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684a3944-47d1-4415-ab0a-83faa71975d9","keywords":null,"link":"/sport/20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","timestamp":"2019. április. 04. 19:00","title":"Három helyen törte el a vidis arccsontját a Fradi kapusa, három meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek keretében több vidéki városban is ingyenes koncerteket ad majd. ","shortLead":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű...","id":"20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f8022-83cd-4ea9-9000-ea9d6ae73772","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","timestamp":"2019. április. 04. 14:12","title":"Ismét ingyen koncertezik a Fesztiválzenekar – soroljuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","shortLead":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","id":"20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fe52bc-d710-4927-a4d2-655474fa3717","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2019. április. 04. 17:01","title":"Aláírtuk a védelmi együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","shortLead":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","id":"20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ff9a22-e31c-4b92-bf87-22cba91f29e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"Új kormánybiztoshoz kerül a romák felzárkóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]