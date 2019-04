Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","shortLead":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","id":"20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066db791-95af-4e62-a91f-b19463c68494","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","timestamp":"2019. április. 05. 14:21","title":"Nem semmi ez a módszer, ahogy a német rendőrök a traffipaxot álcázták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb kritikus manővert – jelentették be csütörtökön az Izrael középső részén fekvő jehudi űrközpontban. ","shortLead":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb...","id":"20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6078af-7d40-4160-8ad5-9fe310a207fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","timestamp":"2019. április. 05. 12:03","title":"Pályára állt a \"Teremtés könyve\" a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","shortLead":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","id":"20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5af65-3476-47e4-b24a-11bd36e6813d","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","timestamp":"2019. április. 04. 13:20","title":"A DAC tulajdonosa szerint fizetnek, ha kell, de akkor is éneklik majd a meccseken a magyar himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","shortLead":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","id":"20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e5f9e2-4c73-45c0-a797-3800466792b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","timestamp":"2019. április. 05. 16:00","title":"A Zsolnay szerint nem hiányzik semmi, hiába keres az ügyészség 11 milliónyi porcelánt vezetőjükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","shortLead":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","id":"20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20522044-22ea-4729-b20d-0c12058d40ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","timestamp":"2019. április. 05. 17:24","title":"Posztumusz Avicii-album készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","shortLead":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","id":"20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d71d81-af2d-4e7c-b268-c68dff94d87d","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 05. 14:03","title":"A Liberálisok nem indulnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a570472-9878-4bf5-b709-58cb50e945e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","timestamp":"2019. április. 05. 16:12","title":"Új vezetőket neveztek ki a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]