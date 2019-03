Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság, köztük a Momentum Mozgalmat.","shortLead":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási...","id":"20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf699ac-2afc-4536-b73f-dde07fda0a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. március. 25. 18:58","title":"EP-választás: nyilvántartásba vették a Momentumot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni a rajzfilmsorozatból jól ismert Hupikék törpikéket.","shortLead":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni...","id":"20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c271-2381-46ee-9e0d-d6b654295807","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. március. 26. 11:03","title":"Ritkán látható repülő landolt Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd9466c-d90f-4103-9dc7-da84cd02d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A józannak tűnő férfit a reptéri személyzet tartóztatta fel, a rendőrség pedig le.\r

\r

","shortLead":"A józannak tűnő férfit a reptéri személyzet tartóztatta fel, a rendőrség pedig le.\r

\r

","id":"20190325_Meztelenul_akart_gepre_szallni_hogy_aramvonalasabb_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd9466c-d90f-4103-9dc7-da84cd02d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf35b01-078f-4710-93e5-e6febe007449","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Meztelenul_akart_gepre_szallni_hogy_aramvonalasabb_legyen","timestamp":"2019. március. 25. 06:49","title":"Meztelenül akart gépre szállni, hogy áramvonalasabb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet a Spektrum tíz részes dokumentumfilm sorozat a Vörös riasztás, mely földünk legvadabb időjárási szélsőségeit mutatja be. A csatorna ígérete szerint a sorozat nem csak a problémákra, hanem a megoldási lehetőségekre is hangsúlyt fektet.","shortLead":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet...","id":"20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e30d70-65b0-49d8-9b18-7cc7aab564ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2019. március. 24. 19:03","title":"Egy elszomorítóan izgalmas sorozat indul holnap este a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai kudarcát Szabó Kimmel Tamás? A mostani egy örömtelibb időszak az Alföldi-féle Nemzeti Színház egykori sztárszínésze számára. Sikerrel vetítik a mozik az Apró mesék című új filmjét, a Széttépve című egyszemélyes előadással pedig régi álma vált valóra. Andy Vajna jótanácsáról, a függőségeiről és a Pappa pia 2-ről is kérdeztük. ","shortLead":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai...","id":"20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af04ece-13dc-4ce5-ad25-d8be3fb7a60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","timestamp":"2019. március. 25. 15:10","title":"Szabó Kimmel Tamás: Nekem van egy fejem, azt valaki vagy bírja, vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","shortLead":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","id":"20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28c996-55b4-4bf8-8573-bd99d5cb534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","timestamp":"2019. március. 25. 12:28","title":"Az osztrák belügyminiszter szerint túl jól keresnek a menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19854ec2-1eb8-4c4a-aa3a-240d19796707","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állítólag még George Lucast is megihlette a tuniszi Hotel du Lac, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy hamarosan lebontják.","shortLead":"Állítólag még George Lucast is megihlette a tuniszi Hotel du Lac, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy hamarosan...","id":"20190326_Legendas_szalloda_lebontasa_ellen_tiltakoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19854ec2-1eb8-4c4a-aa3a-240d19796707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65e0470-53af-4463-a0ad-5caf0ec57e73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Legendas_szalloda_lebontasa_ellen_tiltakoznak","timestamp":"2019. március. 26. 10:14","title":"Legendás szálloda lebontása ellen tiltakoznak Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","shortLead":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","id":"20190325_Jon_Iggy_Pop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa06757-7a48-4ec7-9ccd-b4e9294db0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Jon_Iggy_Pop","timestamp":"2019. március. 25. 09:16","title":"Jön Iggy Pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]