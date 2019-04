Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","shortLead":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","id":"20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9b9029-b120-4441-891d-5297540b2ae2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","timestamp":"2019. április. 09. 10:36","title":"Bűnösnek vallotta magát a szexrabszolgákat toborzó színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","shortLead":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","id":"20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538bdd9a-fcb5-473b-a581-95c288d3a09d","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Több mint 300 járőr hiányzik Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb változatáról.","shortLead":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb...","id":"20190409_google_pixel_3a_xl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82cfa1-093a-4018-90f1-add0a7a3e850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_google_pixel_3a_xl","timestamp":"2019. április. 09. 10:03","title":"Véletlenek egymás után? Már megint kikerült valami a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai-magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is a tervezés és az engedélyezés - reméli a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai-magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is...","id":"20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db320215-97aa-48ae-a52e-de18e635de64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","timestamp":"2019. április. 09. 11:49","title":"Varga Mihály szerint 2023-ra meglehet a Budapest-Belgrád vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","shortLead":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","id":"20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bb5f2-e88b-45e1-af2b-7474cbb5a4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","timestamp":"2019. április. 07. 18:08","title":"„Túl voltam fizetve” – ismerte el végre valaki a magyar fociból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","shortLead":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","id":"20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad835656-0c8b-4ee4-b453-b98c261209d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","timestamp":"2019. április. 09. 10:44","title":"Gyanús fehér por miatt evakuálni kellett a Monty Python egyik tagjának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Eliosnál tartottak összehangolt ellenőrzést az Európai Bizottság ellenőrei – tudta meg az Index.","shortLead":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó...","id":"20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd900e98-6567-4c78-8c04-920801b83025","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","timestamp":"2019. április. 09. 07:19","title":"Tiltott kartellezés gyanúja miatt vizsgálódtak az Eliosnál brüsszeli ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]