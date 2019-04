Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban a bajoroknak ígért.","shortLead":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban...","id":"20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a2e1d5-40b7-457f-9823-e823adc523c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","timestamp":"2019. április. 09. 13:29","title":"A kormány most már azt mondja, kész újra megvizsgálni a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34ae1cb-a417-4186-b4da-a86a8712ec2e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Marabu_FekNyuz_Kemeny_legeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34ae1cb-a417-4186-b4da-a86a8712ec2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a29b49-02db-4355-a99c-846ca659f3a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Marabu_FekNyuz_Kemeny_legeny","timestamp":"2019. április. 09. 13:50","title":"Marabu FékNyúz: Kemény legény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha megtartják az EP-választást májusban. ","shortLead":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha...","id":"20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ac69b-e2d8-4b51-adf8-074c1f0760f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","timestamp":"2019. április. 09. 20:02","title":"A briteknek is részt kellene venniük az EP-választáson a Brexit elhalasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","shortLead":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","id":"20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f304df3c-6544-4c31-a08e-0182fa3c8c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","timestamp":"2019. április. 09. 15:21","title":"Tovább drágult a nyugdíjasok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek.","shortLead":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról...","id":"20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a80c4-aebd-47a3-a2c6-d9739dbba107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 10. 15:09","title":"Itt a világ legelső fotója egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]