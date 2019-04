Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","shortLead":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","id":"20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7d6a9-f505-4e5a-bd80-2f0164a24c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","timestamp":"2019. április. 13. 15:58","title":"A Brexit miatt új helyre kerülhet az EU földrajzi középpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","shortLead":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","id":"20190412_bauhaus_100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e1a877-cff2-4148-a771-69e1f577cd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_bauhaus_100","timestamp":"2019. április. 12. 07:33","title":"Mi ez a furcsa rajz ma a Google főoldalán, valami Bauhaus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki János. Magát Guardiolához hasonlította, csak szerinte ő nem kapott elég időt a bizonyításra.","shortLead":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki...","id":"20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e0ae8-0b0c-4250-bd16-8986cc4cc1cc","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","timestamp":"2019. április. 12. 17:23","title":"A kirúgott felcsúti edző elmondta a véleményét a magyar fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","shortLead":"Az ügyben azóta sincs előrelépés, a terület üresen áll. ","id":"20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279e00d1-1a58-470d-97e1-b42d977a7a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece6e8f-a6be-4270-ae49-38b30059b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Engedely_nelkul_bontottak_el_a_margitszigeti_teniszstadiont","timestamp":"2019. április. 12. 14:55","title":"Engedély nélkül bontották el a margitszigeti teniszstadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","shortLead":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","id":"20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8603c1-a329-47bb-aa11-dc5bc2bc08d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 12. 10:21","title":"A pécsi köztemetőbe rontott egy Ford Mustang – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","shortLead":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","id":"20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969d03e-fb31-49d6-81fd-2e45ddb3715d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","timestamp":"2019. április. 12. 19:03","title":"Elkészült a világ legmagasabb faépülete, rászolgált a torony névre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]