[{"available":true,"c_guid":"05d00fdc-b3e1-410c-83ba-6a1212c1b385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff specialitása, hogy egy robotkarral végzi el az okostelefonok sebességtesztjét, hogy minél valósághűbb legyen a végeredmény. Ezúttal viszont nem ezen múlt a Samsung sikere.","shortLead":"A PhoneBuff specialitása, hogy egy robotkarral végzi el az okostelefonok sebességtesztjét, hogy minél valósághűbb...","id":"20190424_samsung_galaxy_s10_plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt_phonebuff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d00fdc-b3e1-410c-83ba-6a1212c1b385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4182a9d3-71fd-45b1-a78a-495dc78afaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_samsung_galaxy_s10_plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt_phonebuff","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Ennek nem fognak örülni Kínában: összemérték a Galaxy S10+ és a Huawei P30 Pro sebességét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz centi hó esett.","shortLead":"Tíz centi hó esett.","id":"20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2313a290-7a5c-4ef0-a9f4-0dee8e859184","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","timestamp":"2019. április. 22. 18:48","title":"Ne szomorkodjon a rossz idő miatt, a szomszédban havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","shortLead":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","id":"20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98179af1-bd8e-47e8-889c-2dca6cf85b68","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","timestamp":"2019. április. 24. 11:51","title":"Hamburgert akart egy ötéves kisfiú, felhívta a 911-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz Távol-Kelet fővárosában, Vlagyivosztokban rendezik meg Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető első csúcstalálkozóját – erősítették meg kedden Moszkvában. A találkozón a kétoldalú kapcsolatokról és a koreai válság rendezéséről lesz szó. Kim az után találkozik Putyinnal, hogy a legutóbbi, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vietnami tárgyalása eredménytelen volt.","shortLead":"Az orosz Távol-Kelet fővárosában, Vlagyivosztokban rendezik meg Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un...","id":"20190423_Csutortokon_rendezik_Putyin_es_Kim_Dzsong_Un_elso_csucstalalkozojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57447c00-1690-44bc-9645-dbbf445a6962","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Csutortokon_rendezik_Putyin_es_Kim_Dzsong_Un_elso_csucstalalkozojat","timestamp":"2019. április. 23. 17:10","title":"Csütörtökön rendezik Putyin és Kim Dzsong Un első csúcstalálkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni, hogy mit is nézzen.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni...","id":"20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c10f6-1b5c-4bf1-ad61-7a8f0573d0a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","timestamp":"2019. április. 24. 10:03","title":"Nehéz a választás? Meglepő funkciót tesztel titokban a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter beszélt a Maccabi Világjátékokról, és arról, hogy a zsidó kulturális fesztivál alatt nem lesznek katonák Budapest utcáin. A magyar pedig olimpiai nemzet. \r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter beszélt a Maccabi Világjátékokról, és arról, hogy a zsidó kulturális fesztivál alatt nem lesznek...","id":"20190424_Szijjarto_Buszkek_vagyunk_a_zsido_szarmazasu_magyar_sportolokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d3781c-56e4-42a8-b323-96d723f34d0a","keywords":null,"link":"/sport/20190424_Szijjarto_Buszkek_vagyunk_a_zsido_szarmazasu_magyar_sportolokra","timestamp":"2019. április. 24. 10:31","title":"Szijjártó: Büszkék vagyunk a zsidó származású magyar sportolókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Balatoni szállodát és apró nyaralókat is eladásra kínálnak.","shortLead":"Balatoni szállodát és apró nyaralókat is eladásra kínálnak.","id":"20190423_Eladja_a_Magyar_Telekom_az_osszes_nyaralojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cd534c-75f9-4f24-b712-dbd90f70c7b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190423_Eladja_a_Magyar_Telekom_az_osszes_nyaralojat","timestamp":"2019. április. 23. 20:43","title":"Eladja a Magyar Telekom az összes nyaralóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele ráadásul pluszban zárt. Magyarország közel sem használja ki a bőséges esztendőket adósságcsökkentésre úgy, mint sok más tagállam.","shortLead":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele...","id":"20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b55421-10ea-4b96-8c35-0c2e26fa7a2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","timestamp":"2019. április. 24. 06:45","title":"A Fidesz-kormányé az 5. legnagyobb hiány az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]