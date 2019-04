Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","shortLead":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","id":"20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b7471-897c-45f5-b1ef-ecae91b18649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. április. 24. 19:33","title":"Podcastot indított Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2350ff-bd49-4947-9f2a-d2e90fd20904","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"\"Értékek alapján hozom a döntéseket, szerintem ez adja egy ember gerincét\" – véli a színész. Ilyen érték az is, hogy érzelmileg és szakmailag is kötődött Alföldi Róberthez, így nem tehette volna meg vele annak idején, hogy a Nemzetiben marad. ","shortLead":"\"Értékek alapján hozom a döntéseket, szerintem ez adja egy ember gerincét\" – véli a színész. Ilyen érték az is...","id":"20190425_Laszlo_Zsolt_szinesz_portre_Radnoti_Nemzeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2350ff-bd49-4947-9f2a-d2e90fd20904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b284f-5a1c-4784-a796-f414de9cc52b","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Laszlo_Zsolt_szinesz_portre_Radnoti_Nemzeti","timestamp":"2019. április. 25. 16:21","title":"László Zsolt: Minimum harminc évbe telik visszaállítani az utóbbi tíz év rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446b3b30-071e-4858-a65b-fc7500df993d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"PIKK néven jöhet létre kiberbiztonsági csúcsszerv a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül. ","shortLead":"PIKK néven jöhet létre kiberbiztonsági csúcsszerv a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül. ","id":"20190425_titokban_szervezi_a_kormany_magyarorszag_kiber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=446b3b30-071e-4858-a65b-fc7500df993d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ecd8c9-e80a-4099-8bd5-71b81854700c","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_titokban_szervezi_a_kormany_magyarorszag_kiber","timestamp":"2019. április. 25. 17:00","title":"Titokban szervezi a kormány Magyarország legkeményebb kibervédelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","shortLead":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","id":"20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913e28bc-83af-429e-aa7c-9c50be66664f","keywords":null,"link":"/elet/20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","timestamp":"2019. április. 24. 14:32","title":"Ön mihez kezdene 215 milliárd forinttal? Ez a 24 éves fiú épp ennyit nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre, hogy valótlanságokkal támadtak egy megyei jobbikos képviselőt, és nem fizették meg neki a mindössze 50 ezer forintos sérelemdíjat, ezért már a végrehajtók is kimentek a szerkesztőséghez.","shortLead":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre...","id":"20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afcdb1-7dec-4edc-9193-80e0da332600","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","timestamp":"2019. április. 25. 17:37","title":"Csak nem közölte a helyreigazítást egy Fidesz-közeli lap, árverésre bocsátották bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár egy órával is megnőhet a menetidő az M0-s autóúton mindkét irányba, mert több baleset is történt szerda délelőtt – közölte az Útinform.","shortLead":"Akár egy órával is megnőhet a menetidő az M0-s autóúton mindkét irányba, mert több baleset is történt szerda délelőtt –...","id":"20190425_m0_autout_baleset_utinform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823b8d4-fea1-41b8-bddd-fd11bef4d110","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_m0_autout_baleset_utinform","timestamp":"2019. április. 25. 10:06","title":"Több baleset történt, beállt az M0-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]