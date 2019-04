Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi letartóztatását.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír...","id":"20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa3c8c2-4307-4f55-af02-633d0835817e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 24. 15:15","title":"Meghosszabbították Hasszán F. letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","shortLead":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","id":"20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b7471-897c-45f5-b1ef-ecae91b18649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. április. 24. 19:33","title":"Podcastot indított Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai leszerepeltek. Az eszközök szétszedésében jeleskedő iFixit csapata az okokra volt kíváncsi.","shortLead":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805c7c23-84aa-4b1b-8f35-012663076ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","timestamp":"2019. április. 25. 10:03","title":"Nyomozott az iFixit: ezért van gond a Samsung összehajtható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét várakozás után akár át is vehető.","shortLead":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét...","id":"20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a707e19b-f584-4bc5-8f63-bdb4b65debdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","timestamp":"2019. április. 25. 12:08","title":"Megnyílt a Teslákkal teli első magyar autószalon, mutatjuk, milyen kívül-belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359 halottja és 500 sebesültje volt húsvétkor Srí Lankán. Amikor a kommandósok lerohanták az egyikük luxusvilláját Colombóban, az állapotos feleség felrobbantotta saját magát és három gyerekét is. Három kommandós is meghalt.","shortLead":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359...","id":"20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa517f7-0503-4f92-99f3-75379c1495f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","timestamp":"2019. április. 25. 10:42","title":"Miért lesz valaki terrorista, ha mindene megvan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","shortLead":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","id":"20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce2cb18-badc-4549-9c76-dcb4486ee91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","timestamp":"2019. április. 25. 17:03","title":"Szerette a Vine vicces videóit? Most \"feltámasztják\", Byte néven jön az utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lassan nem azon múlik a jó nyugdíj, mennyi fizetése volt az embernek, hanem azon, hogy mikor hagyta abba a munkát. Számoltunk egy sort, mennyivel jár rosszabbul az, aki a korkedvezményt választja.","shortLead":"Lassan nem azon múlik a jó nyugdíj, mennyi fizetése volt az embernek, hanem azon, hogy mikor hagyta abba a munkát...","id":"20190426_nyugdij_korkedvezmeny_nyugdijasok_nok40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b9c1d3-bf28-477e-b4e9-d664b184b5ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_nyugdij_korkedvezmeny_nyugdijasok_nok40","timestamp":"2019. április. 26. 10:20","title":"Havonta több tízezer forintot bukhat, aki rosszkor megy nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]