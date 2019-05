Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","shortLead":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","id":"20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c0d5a-6a1f-4a33-8235-eb481d0dfa05","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","timestamp":"2019. április. 30. 10:31","title":"Persze, hogy van már viaszszobor a Sárkányok Anyjáról. De leginkább röhögni lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","shortLead":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","id":"20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd6f47d-4588-4b63-a937-6d903094d9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","timestamp":"2019. április. 30. 11:33","title":"Csúfos kudarc lett az Energizer 18 000 mAh-s akkumulátorral felszerelt okostelefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc502d9-1721-4238-8857-48429172df08","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kis János filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke, a CEU professzora a legfrissebb Politikatudományi Szemlébe írt tanulmányt „Demokráciából autokráciába – A rendszertipológia és az átmenet dinamikája” címmel. Azt állítja, már nem az a választások tétje, ki nyer, hanem az, hogy a kormánypárt legalább akkorát nyer-e, mint az előző alkalommal, vagy kevesebbet. Magyarország akkor is autokrácia, ha sebezhető. Kis János új fogalmat vezet be, autokratikus áttörésről beszél.","shortLead":"Kis János filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke, a CEU professzora a legfrissebb Politikatudományi Szemlébe...","id":"20190430_Jon_az_autokracia_teljes_kiepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc502d9-1721-4238-8857-48429172df08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207c6123-da5b-4497-8d85-0bbf8d07b0e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Jon_az_autokracia_teljes_kiepitese","timestamp":"2019. április. 30. 17:20","title":"Kis János: Jön az autokrácia teljes kiépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","shortLead":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","id":"20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb718945-acc6-4a1b-aaa0-a70825fd9122","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. április. 30. 15:54","title":"Csehország megadóztatja a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba 2004 után belépett tizenhárom ország szerdai varsói csúcstalálkozóján fogadtak el – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az értekezletet követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba...","id":"20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ab9bd0-1daa-415f-bfac-8d7a70f6ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 17:44","title":"Összejöttek, nyilatkoztak a 15 éve csatlakozott uniós tagállamok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70ddcf5-d07d-4074-b2a6-a3fd31e55590","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai egyáltalán nem lazák. Ellenkezőleg, rendkívül fontos számukra a személyes teljesítmény, ezért képesek folyamatosan, pihenést nem ismerve dolgozni, amit állandó online jelenlétük is elősegít. De vajon hogyan tudjuk ezt a bennük rejlő erőforrást előhozni munkáltatóként, anélkül, hogy túlságosan lemerítenénk őket?","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai egyáltalán nem lazák. Ellenkezőleg, rendkívül fontos számukra...","id":"20190430_3_tipp_hogyan_legyel_a_Z_generacio_idealis_munkaadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70ddcf5-d07d-4074-b2a6-a3fd31e55590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a54384-2253-41ec-a2b0-b047b48456be","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190430_3_tipp_hogyan_legyel_a_Z_generacio_idealis_munkaadoja","timestamp":"2019. április. 30. 15:02","title":"3 tipp, hogyan legyél a Z generáció ideális munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a BMW-vel villámgyorsan hasíthatunk az Autobahnon, miközben a teljes családunk és rengeteg csomag is velünk utazik.","shortLead":"Ezzel a BMW-vel villámgyorsan hasíthatunk az Autobahnon, miközben a teljes családunk és rengeteg csomag is velünk...","id":"20190430_video_az_autopalyak_uj_kiralya_a_vilag_leggyorsabb_kombija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18060a-a947-4372-a4b3-ad4d0c897c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_video_az_autopalyak_uj_kiralya_a_vilag_leggyorsabb_kombija","timestamp":"2019. április. 30. 11:21","title":"Videó: Az autópályák új királya a világ leggyorsabb kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]