[{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","id":"20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9cd339-8ccb-4fbd-818a-887716bb3050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","timestamp":"2019. május. 08. 10:21","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek örvend.","shortLead":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek...","id":"20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b07720-0b53-490c-9edb-7a5a2148033a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","timestamp":"2019. május. 09. 08:21","title":"Patika állapotban ragyog az Olasz melóban használt régi Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi kapcsán fogalmazott most meg egy különös kérést. ","shortLead":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi...","id":"20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0a5a3-242c-4ee8-8692-c1915eff05f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","timestamp":"2019. május. 08. 16:03","title":"Tőle szokatlan kéréssel állt elő az éppen születésnapját ünneplő David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","shortLead":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","id":"20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30aebd3-5e5e-4106-9c60-18051e0d3594","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész gazdaságot felpörgeti.","shortLead":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész...","id":"20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cb4e80-0ac3-4499-80ea-9a8a3de7d5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","timestamp":"2019. május. 08. 09:46","title":"Eddig is erős volt a magyar ipar, de most még jobban rákapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros autók.","shortLead":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros...","id":"20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ad92d9-04b8-4c02-bb2c-c504fa9b0caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","timestamp":"2019. május. 08. 13:21","title":"Csak villanyautókat akarnak látni Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]