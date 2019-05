Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon a hip-hop, az indie, vagy a pop-metal bandát szeretné-e viszontlátni.

Hétfő reggel Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny alapítója a Petőfi Rádióban jelentette be az idei döntősöket. E szerint május 16-án este hárman lépnek színpadra az Akvárium Klubban: a Follow the Flow, a The Bluebay Foxes és a USEME.

Ezúttal kizárólag a közönség dönt arról, hogy közülük ki jut fel a legfontosabb hazai fesztiválok – a Sziget, a Telekom VOLT Fesztivál, a STRAND Fesztivál és a Campus Fesztivál – nagyszínpadaira.

Bővebben a szavazásról itt tájékozódhat.

Kire is szavazhatunk?

Follow The Flow

2016-ban alapított négytagú magyar hip-hop együttes. A Nem tudja senki és a Maradok távol című dalukkal robbantak be a köztudatba. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, ősszel őket jelölték a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón.

The Bluebay Foxes

A brit gitárzenéből és az USA déli államaiból származó rockzenéből merít elsősorban a 2015-ben alakult beates ízvilágú indiezeneart. Számos vidéki koncert és budapesti fellépés mellett a formáció részt vett egy ötállomásos erdélyi turnén, a holland Kensington őket választotta előzenekarnak a budapesti koncertjére. 2018 második felében a The Bluebay Foxes rögzítette első nagylemezét, amit ugyanazon év decemberében adott ki NOW címmel, majd mutatta be az Akvárium Klubban.

USEME

Az öttagú pop-rock banda szintén 2015-ben alakult a hazai zenei élet kiemelkedő és elismert alakjaiból. (Ötüknek összesen hét Fonogram-díja van.) 2016 elején jelent meg debütáló albumuk Világvevő címmel. Azóta kiadtak még egy albumot (Szélesvásznú ég) és önálló bulijaik mellett olyanokkal koncerteztek, mint az AWS, a Lenader Kills, a Road, a Fish.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: