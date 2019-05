Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít szolgálatot.","shortLead":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít...","id":"20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d1e0b-d156-4929-ab42-0af26468c49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","timestamp":"2019. május. 13. 09:23","title":"Hivatalos: jövő héten jön a hibridként is támadó új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","shortLead":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","id":"20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed73dc-0774-4c9a-99b2-c0d71f6f1862","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","timestamp":"2019. május. 12. 11:19","title":"Videó: kitárt hátsóajtókkal, keresztben pakolva szállította a túl hosszú hajópadlót egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott becsületét akarja visszaszerezni.","shortLead":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott...","id":"201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9263a627-0215-4bde-8124-4a871e0e6c91","keywords":null,"link":"/kultura/201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","timestamp":"2019. május. 12. 16:00","title":"Wim Wenders: A pápa toronymagas erkölcsi fölényben van a politikusokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","shortLead":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","id":"20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca689af7-5990-422e-8f73-06105c55ef32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 12. 10:58","title":"Megpróbálta átcsempészni a lopott svájci motort a határon, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól megvághatták a gyanútlan vásárlókat.","shortLead":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól...","id":"20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf0f42-7a2e-445e-8998-89005a74d75d","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","timestamp":"2019. május. 12. 11:52","title":"Esetenként 1000 százalékos áremelés: durva botrány készül az amerikai gyógyszeriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába varrták. Ennél azonban fontosabb dolgok is történtek: bemutatkozott Mészáros Lőrinc új agrárvállalata, amely a Csányi-birodalom nyomába eredt. Új korszak kezdődött. ","shortLead":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába...","id":"20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7addb89a-0c06-4a9c-b55d-ecde1fb07357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","timestamp":"2019. május. 11. 11:00","title":"Agrárbéke: a NER nagygazdái Márki-Zayt is elviselték a haszonállatok szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]