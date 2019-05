Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","shortLead":"A pécsi vesztegetési ügy négy vádlottja kapott börtönbüntetést, tizenegyen megúszták felfüggesztettel.","id":"20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52ed0d-12e2-4bb5-af18-01b9465f6e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Pecsi_egyetemi_vesztegetes_nyolc_evet_kapott_a_volt_gazdasagi_igazgato","timestamp":"2019. május. 17. 19:17","title":"Nyolc évet kapott a pécsi egyetem volt gazdasági igazgatója a százmilliós vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebf7782-acf3-4ff9-8a8e-4fca0706776c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytálló volt a BBC péntek reggeli értesülése: a brit Munkáspárt nem folytatja a konzervatív párti kormánnyal áprilisban kezdett tárgyalásokat a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásáról.","shortLead":"Helytálló volt a BBC péntek reggeli értesülése: a brit Munkáspárt nem folytatja a konzervatív párti kormánnyal...","id":"20190517_brexit_theresa_may_jeremy_corbyn_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cebf7782-acf3-4ff9-8a8e-4fca0706776c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ffa8f-3cfd-4f53-af08-b4dc5c6eb71e","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_brexit_theresa_may_jeremy_corbyn_targyalas","timestamp":"2019. május. 17. 15:47","title":"Hivatalos: zátonyra futottak a kétpárti Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","shortLead":"Sajtóértesülések szerint Sebastian Kurz kancellár kizárta a további együttműködést az FPÖ elnökével.

","id":"20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b9f698-d36a-4c49-994a-a2ee8c34c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Epp_szetesik_az_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2019. május. 18. 10:13","title":"Épp szétesik az osztrák kormánykoalíció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie Harrison Mountbatten-Windsor. ","shortLead":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie...","id":"20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c932-ce9b-454f-b5a9-9f7536fe59bb","keywords":null,"link":"/elet/20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2019. május. 17. 21:52","title":"Titkolták, de most már tudni, hol jött a világra Harry herceg és Meghan Markle gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben a búvárrobotok számára.","shortLead":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben...","id":"20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df6c46b-fa24-478a-8122-5e3570a6a88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","timestamp":"2019. május. 18. 12:03","title":"Tengervízből képes áramot fejleszteni egy új generátor, ráadásul kétféleképpen teszi mindezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e4eeba-b8ee-44dd-b022-208efbcaa956","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János nevezte ki, az előléptetést Szijjártó Péter javasolta. ","shortLead":"Áder János nevezte ki, az előléptetést Szijjártó Péter javasolta. ","id":"20190517_csiszar_jeno_heti_hetes_nagykovet_kinevetes_eloleptetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e4eeba-b8ee-44dd-b022-208efbcaa956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a380c6-78d5-4a2a-9655-17897a8f2322","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_csiszar_jeno_heti_hetes_nagykovet_kinevetes_eloleptetes","timestamp":"2019. május. 17. 20:07","title":"Nagykövetté léptették elő Csiszár Jenőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]