[{"available":true,"c_guid":"b76abe27-8b82-4233-a0d2-f6b3a123c2be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Amióta 1998-ban elkezdték mérni az üzleti klímát, soha nem jött ki olyan magas érték, mint most. Főleg a külföldi tulajdonú cégek vezetői bizakodóak.","shortLead":"Amióta 1998-ban elkezdték mérni az üzleti klímát, soha nem jött ki olyan magas érték, mint most. Főleg a külföldi...","id":"20190513_A_kamara_szerint_soha_nem_voltak_meg_ilyen_optimistak_a_magyar_cegvezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b76abe27-8b82-4233-a0d2-f6b3a123c2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4e83c-f7e0-43a0-90c2-321146c2438c","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_A_kamara_szerint_soha_nem_voltak_meg_ilyen_optimistak_a_magyar_cegvezetok","timestamp":"2019. május. 13. 05:28","title":"Soha nem voltak még ilyen optimisták a hazai cégvezetők a kamara szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump az újraválasztásáért küzd - figyelmeztet a Bloomberg üzleti hírügynökség. Mire számíthat így a Trump elnökkel a hét elején találkozó, a kínaiakkal egyre szorosabban együttműködő magyar kormányfő? ","shortLead":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump...","id":"20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad1a02-0b9e-462c-95b6-d48718573b0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","timestamp":"2019. május. 12. 09:47","title":"A Pekinggel üzletelő Orbán pont a kínai-amerikai kereskedelmi háború csúcsán találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport.","shortLead":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével...","id":"20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2642c055-492b-4d49-8d1b-ca7275e53492","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 13. 09:56","title":"3 milliárdot elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hűvösebb napokra készüljön.","shortLead":"Hűvösebb napokra készüljön.","id":"20190512_Bekemenyitenek_a_fagyosszentek_viharos_szel_es_eso_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa60724f-9e08-4bc4-b66e-eccb5c311e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Bekemenyitenek_a_fagyosszentek_viharos_szel_es_eso_jon","timestamp":"2019. május. 12. 17:19","title":"Bekeményítenek a fagyosszentek: viharos szél és eső jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllőnél személyautó és mikrobusz ütközött.","shortLead":"Gödöllőnél személyautó és mikrobusz ütközött.","id":"20190514_baleset_m3_katasztrodavedelem_utinform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb4f3a4-0fdd-463e-8f6e-52aff70fb6b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_baleset_m3_katasztrodavedelem_utinform","timestamp":"2019. május. 14. 08:02","title":"Több mint 10 kilométeres dugó az M3-ason egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében található.","shortLead":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében...","id":"20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49f46c-1248-453e-8cee-5b5701b06e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. május. 13. 17:03","title":"Ide jutottunk: 31 fokot mértek a hétvégén az északi sarkkör közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","shortLead":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","id":"20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e61df0-fa11-41fd-a80b-236a50d9edc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","timestamp":"2019. május. 12. 21:04","title":"Lekérte beosztottja betegadatait egy klinikai intézetvezető Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd utasokat. A pilóta nem csak hasznosan, de látványosan is töltötte az időt.","shortLead":"Egy négyórás próbaútra szállt fel az Airbus azon gépe, amivel hamarosan az amerikai Delta légitársaság szállít majd...","id":"20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c96c6-1396-4a2c-b096-a85a2344947c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991330-c454-49f1-b8e4-4b2c61cbc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_airbus_a220_100_delta_air_lines_flightradar","timestamp":"2019. május. 13. 11:33","title":"Különleges feliratot \"karcolt\" az égbe az Airbus, így ünnepelték a 12 000. gépüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]